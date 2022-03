Cómo Descargar Audios y Vídeos sin Marca de Agua

Cuando descargamos videos desde TikTok esta viene con el logo de la aplicación, en muchos casos es necesario que el video este sin este distintivo, sobre todo cuando se sube a otras redes sociales ya que puede tener restricciones debido a que son competencia.



En este apartado, no solo te enseñaremos a guardar videos de TikTok sin marca de agua, también te enseñaremos a descargar el audio del video que suele ser muy útil para la creación de contenido ya sea para el mismo TikTok u otras redes sociales.



Sigue leyendo detalladamente, para estos pasos usaremos el descargador TikTok SnapTikVideo, una de las herramientas más potentes actualmente.

Parte 1. Cómo Descargar Audios de TikTok con SnapTikVideo





Paso 1. Lo primero es seleccionar el video del que necesitas extraer el audio, ya sea desde el navegador o desde la misma App de TikTok. Debes copiar el link desde la barra de URL o desde la App dándole al icono de compartir y después copiar enlace.



Paso 2. Una vez copiado el enlace, entonces pasas a descargar Audios de TikTok con este link, podrás ver que una vez entras hay una barra con un botón que dice “Descargar”; pega el enlace allí y toca el botón de “Descargar”.

Paso 3. Abajo te saldrán unas opciones de descarga, selecciona “MP3” y le das una vez más a “Descargar”.



Eso sería todo, ahora puedes usar el audio para lo que tenías pensado.



Parte 2. Cómo Descargo Videos de TikTok sin Marca de Agua



Paso 1. Es igual que con el de audio, básicamente eliges tu video y copias el link.

Paso 2. Una vez copiado el link vas a descargar vídeos TikTok en la plataforma de SnapTikVideo, pegas el link y le das a “Descargar”.

Paso 3. Aquí ya no seleccionas MP3, en su lugar seleccionas la opción de MP4 sin marca de agua y le vuelves a dar a “Descargar”.



Tanto los audios como los videos aparecen en tu carpeta de descargas o en el caso de los dispositivos móviles, aparece directamente en la galería.



Parte 3. ¿Por qué usar SnapTikVideo para Descargar Audios y Vídeos?



Usar SnapTikVideo solo trae beneficios, la verdad que es una plataforma potente y lista para convertir cualquier video en cualquier momento. Estos son algunos de los beneficios…



Convertir por bloques



El sitio web te da las opciones de descargar TikToks sin marca de agua por bloques, todo esto con la intención de ahorrarse tiempo y que puedas obtener varios videos en poco tiempo.



Es GRATIS



Lo mejor de todo es que no tienes que pagar por nada, cada una de las funciones en este sitio son gratis y están disponibles para cualquiera que quiera usarla.



Nada de marcas de agua



Bueno, de esto ya hablamos, pero es bueno recalcar, las marcas de agua aquí no existen. Obtén vídeos limpios y sin ningún logo de TikTok.



Número ilimitado de descargas



No importa las veces o el día, puedes hacer muchas descargas y cuantas veces quieras mientras estés conectado/a a internet.



Varias opciones de descarga



Algo que no muchas plataformas ofrecen son las opciones, con SnapTikVideo tienes varias opciones de descarga incluida la del audio.



¿Qué estás esperando para guardar vídeos de TikTok sin marca de agua? Nunca ha sido tan sencillo…