Claro Video ofrece Fox Premium y el contenido de noggin de manera gratuita

La nueva campaña de Claro Vídeo invita a los usuarios a permanecer dentro de sus hogares, ante el latente riesgo del coronavirus (COVID-19) en México y el mundo. De este modo, la plataforma de streaming ofrece de manera gratuita los canales de Fox Premium y el contenido de noggin.

Claro video no exige que tengas una suscripción activa, basta con crear una cuenta y listo. En el caso del canal de Fox, solamente estarán disponibles los canales mencionados, en el caso del servicio bajo demanda, se tendrá que pagar para tener acceso.

Noggin de Nick Jr. es parte de la promoción "Claro que me quedo en casa", aunque no dejaron en claro la fecha concreta en la que termina la promoción y vuelve a ser un servicio de pago.

Disfruta del mejor entretenimiento con la apertura de Canales Premium en #Clarotv. Conoce la guía de canales aquí: https://t.co/0BzSEYntxT | #ClaroQueMeQuedoEnCasa �� pic.twitter.com/yyxLUtmJMb — Claro RD (@ClaroRD) March 27, 2020

Los canales de Fox estarán disponibles hasta el 31 de marzo, señalando los canales disponibles:

FOX Action

FOX Cinema

Fox Classics

Fox Comedy

Fox Family

Fox Movies

Fox Series

Noggin no cuenta no restricciones de servicio en cuanto a sus contenido. En el caso de Fox no se trata de una promoción nueva, ya que desde hace un par de semanas los canales se encuentran disponibles para los suscriptores de Totalplay y Sky.