Ciertos exoplanetas muy distintos a la Tierra podrían tener agua líquida

Durante décadas, los científicos han buscado agua líquida en planetas parecidos a la Tierra con la esperanza de encontrar vida extraterreste; sin embargo, un equipo de científicos a nivel mundial ha propuesto que este compuesto podría ser hallado en exoplanetas muy diferentes al nuestro, poniendo en tela de juicio los requisitos que se creían necesarios para la existencia del vital líquido.

De acuerdo a la Universidad de Berna (Suiza), investigadores de esta institución, en colaboración con astrónomos de Universidad de Zúrich y del Centro Nacional de Competencia en Investigación PlanetS, encontraron que las condiciones adecuadas para que haya agua, y con ello tal vez vida, podrían darse incluso durante miles de millones de años en planetas que apenas se parecen al nuestro.

Según dicen los académicos en su más reciente investigación, publicada en Nature, la precondición necesaria para que exista agua líquida en los planetas es que haya una atmósfera primordial, formada en su mayoría de hidrógeno y helio, que permita tener las temperaturas adecuadas para que esta no se evapore o congele.

¿Es posible que haya agua en otros planetas?

Puesto que las "atmósferas primordiales también pueden inducir un efecto invernadero muy similar al de la atmósfera terrestre actual", los astrónomos se dieron a la tarea de modelar una gran cantidad de planetas bajo diversas condiciones atmosféricas y geotérmicas y simularon sus desarrollos a lo largo de millones de años, indica RT.

Luego de analizar los resultados, los científicos descubrieron que "en los casos en los que llega suficiente calor geotérmico a la superficie, ni siquiera es necesaria la radiación de una estrella como el Sol para que se den las condiciones en la superficie que permitan la existencia de agua líquida", expresó Marit Mol Lous, coautora de la investigación.

Los planetas de baja masa con una atmósfera primordial de hidrógeno y helio podrían tener las temperaturas y presiones que permiten el agua en fase líquida. Foto: Thibaut Roger/ Universidad de Berna

Asimismo, los modelos dejaron ver que los exoplanetas con una atmósfera primordial lo suficientemente espesa podrían ser cálidos como para mantener la presencia de agua líquida hasta 10 mil millones de años, tiempo necesario, que calculan, para que pueda desarrollarse la vida.

Estos resultados, apuntó Christoph Mordasini, coautor del estudio, van en contra de la idea tradicional de que el agua solamente puede existir en planetas que reciben la cantidad justa de radiación de su estrella. Incluso, profundizó, si sus modelos son correctos, podría existir vida en planetas que no orbitan alrededor de un sol.

A pesar de que podría existir agua líquida en otros planetas, todavía no se sabe cuáles son las condiciones fisicoquímicas que facultan el desarrollo de la vida como la conocemos. No obstante, finalizó Mordasini, el estudio demuestra que la idea centrada en la Tierra como un planeta extremadamente particular y con unas condiciones únicas propicias para la vida podría ser "demasiado estrecha".