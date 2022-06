China publica y después elimina informe que podría haber detectado señales de extraterrestres

El telescopio gigante Sky Eye con sede en China realizó un informe el cual fue eliminado momentos después, donde se reportaba el descubrimiento de señales de civilizaciones extraterrestres.



Los investigadores de la Universidad Normal de Beijing detallaron que se trata de varios casos de "posibles rastros tecnológicos y civilizaciones extraterrestres fuera de la Tierra", según un informe publicado en el diario oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Science and Technnology Daily.



No está claro por qué aparentemente se eliminó el informe del sitio web del Science and Technology Daily, el periódico oficial del ministerio de ciencia y tecnología de China, aunque la noticia ya había comenzado a ser tendencia en la red social Weibo y fue recogida por otros medios de comunicación. , incluidas las estatales.



En septiembre de 2020, Sky Eye, que se encuentra en la provincia de Guizhou, suroeste de China, y tiene un diámetro de 500 metros (1.640 pies), lanzó oficialmente una búsqueda de vida extraterrestre. El equipo detectó dos conjuntos de señales sospechosas en 2020 mientras procesaba datos recopilados en 2019, y encontró otra señal sospechosa en 2022 a partir de datos de observación de objetivos de exoplanetas, dijo Zhang, según el informe.



El Sky Eye de China es extremadamente sensible en la banda de radio de baja frecuencia y juega un papel fundamental en la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, dijo Zhang. Sin embargo, las señales sospechosas también podrían ser algún tipo de interferencia de radio y requieren más investigación, agregó.



Las llamadas de Bloomberg News al Science and Technology Daily no fueron respondidas, publica Time.