Checa la resistencia del Galaxy Note 20 Ultra

Con la disponibilidad en México de la serie Note 20, causa curiosidad conocer si el nuevo protector de Corning, el Gorilla Glass Victus. Así que nada como ver una prueba de impacto para evaluar su resistencia y mejor aún si se compara con el actual iPhone 11 Pro Max.

Samsung es de los primeros fabricantes que ha implementado esta protección en su modelo de gama alta. Ahora más que nunca es interesante ver qué tanto resiste una caída desde 1.5 metros, tal como la que realizaron en PhoneBuff.

Corning ha indicado que Gorilla Glass 6 resiste 15 caídas a un metro pero el Victis resiste hasta 20. En la prueba solo se realizaron 10 en diferentes ángulos y a una distancia diferente, por lo que los resultados aunque diferentes, se puede decir que son consistentes.

Como se puede ver en el video, no tenía ni siquiera un rasguño en la pantalla, funcionando perfectamente, con apenas algunas raspaduras en la parte trasera, cerca del módulo de la cámara… mientras que el equipo rival no salió bien librado. Por lo que ya no es el cristal más resistente como Apple juraba (similar al Gorilla Glass 6). Se puede ver que aunque funciona, pero las cámaras se afectaron en ambos lados.

Respecto a la prueba, como era de esperar, el equipo premium de Samsung sumó 39 de 40 puntos mientras que el de Apple 30 puntos.

Así que por ahora sigue usando un protector de pantalla, si no cuentas con garantía extendida, ya que un reemplazo sale bastante costoso.

Con información de Pasión Movil.