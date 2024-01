Catra de She-Ra y las princesas del poder: la IA imagina cómo sería si fuera una felina real

Catra es un personaje de la serie animada She-Ra: Princess of Power, que forma parte de la franquicia Masters of the Universe. En el reinicio de 2018, es una de las antagonistas centrales durante las primeras cuatro temporadas antes de convertirse en aliada de los héroes en su última temporada.

¿Te imaginas cómo sería Catra si fuera real? ¿Qué aspecto tendría su rostro humano? ¿Qué rasgos felinos conservaría? ¿Qué expresión mostraría? Estas son algunas preguntas que podrían surgir al pensar en este personaje tan fascinante. Para responderlas, hemos utilizado una herramienta llamada Midjourney, una inteligencia artificial capaz de generar imágenes a partir del texto.

Descubre el aspecto realista de Catra, la joven felina de She-Ra y las princesas del poder

La imagen resultante muestra a una mujer joven con el pelo negro, los ojos verdes y una mirada intensa. Lleva una chaqueta negra con detalles rojos y azules:

Así se vería Catra de She-Ra y las princesas del poder en versión realista según la IA | Midjourney

La imagen ha sido creada por Midjourney, una herramienta que utiliza redes neuronales profundas entrenadas con millones de imágenes para generar nuevas imágenes basadas en las descripciones escritas.

La imagen ha sido creada con fines informativos e ilustrativos. No pretende ser una representación exacta ni oficial del personaje ni del universo ficticio al que pertenece. Esperamos que te haya gustado.