Castlevania: Symphony of the Night ya está disponible en iOS y Android

CIUDAD DE MÉXICO.- Konami ha lanzado de manera inadvertida y sin ningún anuncio su adaptación de "Castlevania: Symphony of the Night, ahora disponible para iOs y Android sin tener que incurrir en las micro transacciones. Este título es considerado como el mejor Castlevania tanto por la crítica y los fanaticos de la franquicia.

De acuerdo con el portal "The Verge", el RPG de acción está basado en la versión de PSP y PS4 del título, no en la versión original de PlayStation y admite seis idiomas: inglés, japonés, alemán, francés, italiano y español, al igual que controles externos, logros y una "“nueva función de continuación".

La importancia de "Symphony of the Night" recae en que fue el primer juego de "Castlevania" del escritor, director y productor Koji "Iga" Igarashi, que cambió el enfoque de la serie de acción total a exploración y aventura influenciadas por otro clásico de la industria, "Metroid", lo que generó un movimiento popular que llevó a la producción de innumerables homenajes de desarrolladores independientes y, posteriormente, el exitoso "Bloodstained: Ritual of the Night" por el mismo Igarashi.

El estreno de la versión móvil puede haberse programado para el debut de la última temporada de la adaptación de anime de la serie de Netflix, que se lanzará el 5 de marzo.

Sinopsis

Todo comienza en el año 1792, con la victoria de Richter Belmont sobre el Conde Drácula. Cinco años después de este acontecimiento (1797), Richter, misteriosamente desaparece. Sin idea de dónde comenzar a buscar, María Renard (cuñada de Richter) emprende un viaje para descubrir cuál es su paradero.

Después de un año de búsqueda, Castlevania (el castillo de Drácula, el cual aparece una vez cada 100 años) apareció de entre la niebla (del lugar por el cual María Renard pudo haber cruzado en su búsqueda) como si este le estuviese enseñando el camino. Esta decide entrar al castillo y continuar con su búsqueda.

Resulta que la desaparición de Richter y la aparición del castillo a destiempo son obra del oscuro sacerdote Shaft, siervo fiel de Drácula, el cual toma control de la mente de Richter y le hace creer que él es el señor del castillo. Una entidad maligna conocida como chaos o caos que tiende a cambiar de forma en cada reencarnación, toma la apariencia de Castlevania causando más estragos.

Mientras esto sucedía, espíritus inmundos se encontraban peleando por el alma de un hombre llamado Alucard, el cual se encontraba en un estado de hibernación auto-inducido, o más bien un sueño profundo, del cual despertó debido al desequilibrio entre las fuerzas del bien y el mal (el cambio de Richter de bueno a malo). Sin una idea clara de lo que está sucediendo en el castillo, este va al mismo para ver que ocurre.

El resto de la historia se va desarrollando a medida que el jugador se sumerge en el juego.

Alucard es el hijo de Drácula cuya madre humana llamada Lisa falleció a manos de ciudadanos escépticos que la acusaban de ser bruja, lo cual hizo que Alucard fuera a buscar a su padre para exigirle una explicación por lo sucedido.