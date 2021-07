Casi la mitad de los hogares mexicanos no tienen internet

En México, un país en el que la brecha digital suele ser tema y preocupación, 18.3 millones de viviendas habitadas cuentan con acceso a internet, es decir 52% del total.

Sin embargo, poco más de la mitad de estas se encuentran distribuidas en tan sólo 4% de los más de 2,400 municipios existentes, de acuerdo con un estudio The Social Intelligence Unit (SIU), asociación civil que forma parte de The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

¿Qué nos revela este dato? Que el fenómeno de la alta concentración poblacional en las grandes ciudades y zonas metropolitanas prevalece en la República, y que tiene un importante impacto en la brecha digital, indica Unocero.

¿Cómo conectar más hogares mexicanos?

“Hay mayor presencia de conectividad, penetración de internet, en donde más densidad de población o de viviendas hay”, afirmó a Unocero Samuel Bautista Mora, Coordinador de Análisis en The CIU y Coordinador General en The SIU. “Esto podría explicarse, en primer lugar, porque para los operadores comerciales es rentable llevar el servicio a donde tiene más población”.

Pero la rentabilidad no es lo único que explica si hay o no conectividad en un espacio, dijo el experto. “Otra posibilidad que explica que no haya conectividad en algunos municipios en donde tal vez sí es rentable llevar el servicio, puede ser que las regulaciones municipales dificulten o impidan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”, agregó.

“Muchos operadores han señalado y han buscado que se genere legislación que permita coordinar a todos los municipios en cuanto a reglamentos o disposiciones que faciliten o dejen de impedir el despliegue de infraestructura a nivel municipal”, comentó.

Es por eso que para Bautista Mora, es importante homogeneizar la legislación en cuanto a despliegue de infraestructura, pero también, fomentar la participación del Estado para que “atienda a esos espacios donde, para los operadores, no resulta rentable estar”. “Creemos que armar política pública para llevar conectividad, es fundamental”, agregó.

¿En qué municipios se concentran los hogares conectados?

Tijuana, Baja California, es el municipio con el mayor número de viviendas con acceso a internet, de acuerdo con el análisis, con un 2.3% del total nacional de hogares que cuentan con el servicio.

A éste le siguen Iztapalapa, Ciudad de México (1.9%); Zapopan, Jalisco y Puebla, Puebla (1.7%); Guadalajara, Jalisco, Ecatepec, Estado de México y Juárez, Chihuahua (1.6%); León, Guanajuato y Monterrey, Nuevo León (1.4%); y Gustavo A. Madeo en Ciudad de México (1.3%).

The SIU destaca que las viviendas conectadas en estos municipios equivalen a casi 17% del total nacional, lo cual muestra una importante concentración geográfica en las mismas.

En general, el trabajo demuestra que existen 467 municipios en México con una penetración de internet en viviendas de entre 0% y 10%; 535 municipios con entre 10% y 20%; y 512 en el intervalo de 20% a 30%.

Por el contrario, sólo 39 se encuentran en el intervalo de penetración de 70% a 80%; 8 en el que va de 80% a 90% y sólo uno se ubica en el grupo definido por 90% a 100% de penetración de internet.

Sin embargo, en el grupo compuesto por los municipios que registran una penetración de internet en viviendas de 50% o menos, se concentra 40% de la población total, es decir, 50.2 millones de personas. “De todo ello se puede inferir que la concentración poblacional es un factor que incide en la accesibilidad de las viviendas a internet”, indicó The SIU.

¿Por qué analizar la brecha desde una perspectiva geográfica?

La brecha digital se refiere a las diferencias entre individuos o personas en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay varias maneras de medirlo, sin embargo, el tema no suele abordarse y estudiarse desde el ámbito municipal.

“Lo importante de esta información es que podemos explorar el acceso a internet a nivel vivienda, sí, pero en el ámbito municipal. Esto es algo muy valioso porque en realidad pocas veces los organismos estadísticos o cualquier otra fuente de información te da datos a nivel tan desagregado”, explicó Bautista Mora, quien aclaró que el estudio tiene como fuente principal información de censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto, “permite focalizar las necesidades digitales del país, es decir, identificar los municipios donde se requiere impulsar la conectividad a través de acciones como el diseño de políticas dedicadas a las zonas donde no es rentable llevar el servicio, así como la ejecución de mejoras regulatorias de carácter municipal que faciliten el despliegue de redes de telecomunicaciones”, concluyó.