Capturas de pantalla de iOS 13 filtradas revelan un nuevo modo oscuro

Se espera que Apple celebre su discurso anual de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) el próximo lunes, pero ya estamos viendo rápidamente lo que la compañía probablemente anunciará.

9to5Mac ha obtenido capturas de pantalla de iOS 13, y muestran el nuevo modo oscuro que se rumorea que Apple está incluyendo. El modo oscuro parece funcionar a través del dock en aplicaciones como Música e incluso en la herramienta de captura de pantalla integrada.

Apple incluirá un interruptor en el Centro de Control o en la página principal de Configuración de iOS. La aplicación de recordatorios de Apple para iOS 13 también parece ser revisada en la próxima actualización del sistema operativo de la compañía.

La aplicación Recordatorios ahora tiene secciones separadas para hoy, programadas, marcadas y todas, y también puede buscar a través de los recordatorios existentes. Se dice que Apple también está combinando sus aplicaciones Find my Friends y Find my iPhone en una sola aplicación "Find My", que probablemente se divulgará la próxima semana en WWDC.

Se rumorea que iOS 13 también incluye una aplicación de Salud renovada, una aplicación de Maps actualizada e incluso soporte nativo para usar un iPad como pantalla secundaria de Mac.

Sin embargo, el modo oscuro será el cambio visual más obvio en el iPhone y el iPad, y sigue a meses de desarrolladores de aplicaciones de terceros que crean sus propias máscaras de modo oscuro para sus aplicaciones.

Con información de The Verge.