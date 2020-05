Captain Tsubasa: Rise of the New Champions llegará a Switch y PS4

HERMOSILLO, Sonora.- Este martes, Bandai Namco dio a conocer la fecha de estreno de su esperado juego basado en el anime “Captain Tsubasa: Rise of the New Champions”, conocido como Super Campeones en Latinoamérica

Según el trailer publicado por Bandai Namco, el juego de “Oliver Atom” saldría el próximo 28 de agosto, disponible para PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Los jugadores imitan. Las leyendas inventan. ¡Lleva tus habilidades en la cancha al máximo con #CaptainTsubasa #RiseOfNewChampions este 28 de agosto! Elige los colores de tu jersey en https://t.co/YrsuPphjQ4 #BandaiNamcoLatAm pic.twitter.com/nOcMl7GRoh — BANDAI NAMCO Latam (@BandaiNamcoLA) May 26, 2020

Lo atractivo de esta entrega es que no sólo podrías seguir la historia del querido jugador japonés, si no que también se puede crear un personaje que sea el protagonista.

También se confirmó una edición especial, la cual además del juego incluirá diversos artículos de colección.