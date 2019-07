Cancelan Starcraft: Ghost para desarrollar este videojuego

El abrumador éxito que tuvo StarCraft a finales de los 90s hizo que Blizzard anunciara StarCraft: Ghost, el primer shooter en tercera persona de la franquicia que llegaría a Nintendo GameCube y PlayStation 2. Sin embargo, este se canceló y después de más de 10 años se revelaron los motivos.

StarCraft: Ghost fue anunciado por Blizzard en 2002, pero no le fue bien al proyecto, ya que el estudio de California decidió postergarlo de manera indefinida en el 2006 y lo canceló de manera oficial en 2014.

Tras casi 20 años de que StarCraft: Ghost fue anunciado, el medio VG247 logró entrevistar a Mike Morhaime, cofundador de Blizzard y extrabajador de la misma empresa en la actualidad, quien reveló el motivo que llevó a la casa desarrolladora a cancelar dicho videojuego para darle prioridad a World of Warcraft.

Mike Morhaime dijo lo siguiente: “En ese momento, World of Warcraft (2004) estaba explotando y teníamos Diablo 3 y StarCraft 2 en desarrollo. No nos dimos cuenta de que realmente no había manera de que pudiéramos crear un entorno para que StarCraft: Ghost tuviera éxito porque no podíamos proporcionarle los recursos que necesitaba. Había demasiada contención de recursos entre todos esos otros juegos”.

Recordemos que World of Warcraft (WoW) fue anunciado en 2001 y se lanzó para PC en 2004. En aquel tiempo los usuarios podían llegar hasta el nivel 60 y dicho contenido es conocido como Vanilla, el cual tendrá un remake que llegará a finales de agosto del 2019 indica La República.

Morhaime continuó: “Digamos que World of Warcraftnecesitaba un artista de personajes y Ghost necesitaba un artista de personaje, ¿quién tiene prioridad?”. Agregó el cofundador de Blizzard. “Cuando cancelamos ese proyecto, pudimos tomar un equipo increíblemente talentoso e inyectar ese talento en esos otros productos, algo que realmente nos ayudó”.

Es así como Morhaime explicó a la comunidad la forzosa cancelación de StarCraft: Ghost. Mira el tráiler de lo que pudo ser el debut de la franquicia en las consolas.