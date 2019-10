Cambio a la app Mail en iOS 13 está causando que eliminen emails por accidente

A veces los pequeños cambios pueden causar caos en nuestras vidas hasta que nos acostumbramos. Por ejemplo, cuando Instagram cambió su icono en 2016, pasé varios días buscando la aplicación en mi móvil. No estaba acostumbrada a buscar el nuevo icono rosa y morado, y siempre lo pasaba. Algo similar le ocurrido a los usuarios de Apple con iOS 13, y le están suplicando a la empresa que lo solucione.

Al parecer, varios usuarios están teniendo problemas de coordinación debido al nuevo diseño de la aplicación de email (llamada Mail) de Apple en iOS 13.

En la nueva versión, Apple ha puesto el icono de la papelera en el mismo lugar donde estaba el icono para responder a los emails en iOS 12. Ambos se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla, y están muy cerca el uno al otro. Por lo tanto, al intentar responder a un email, muchas personas han terminado borrándolo por accidente, indica Gizmodo.

Gracias Apple por poner el icono de la papelera en el mismo lugar donde estaba el antiguo botón para responder en Mail de iOS 12. Guau, que tonto.

Apple, por favor reconsidera la ubicación del icono de la papelera… he borrado tantos emails en las últimas semanas lol.

Apple no ha respondido a las quejas de los usuarios, aunque sí ha lanzado actualizaciones a iOS 13 en las últimas semanas para corregir bugs y añadir algunas nuevas funciones. Sin embargo, no ha tomado acción con el diseño de Mail.

Si eres usuario de Mail y no quieres esperar a que Apple quizá decida corregir el problema, hay una simple solución para evitar que borres un email por accidente (y no, no es cambiar de aplicación de email, aunque esa también es una opción). Solo tienes que activar la opción “Preguntar antes de borrar” en la aplicación. Esto obliga a Mail a preguntarte con un mensaje si de verdad quieres borrar un mail en vez de borrarlo de forma automática. Para borrar un email, tendrás que responder en afirmativo en el menú que aparece después de presionar el icono.

Para activar esta opción, ve a Ajustes en el iPhone. Selecciona Correo y activa la opción Preguntar antes de borrar en la sección de mensajes. En cuanto lo actives, ya no tendrás que preocuparte si presionas el icono de la papelera.

Al final del día, como han señalado muchos, esto es un problema del primero mundo. Con el tiempo, es muy probable que la mayoría de los usuarios se acostumbraran al nuevo diseño, tal como hice yo con el icono de Instagram. De hecho, ya encuentro el icono inmediatamente en mi móvil.