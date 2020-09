‘Call of Duty: Warzone’, temporada 6: fecha de lanzamiento

Si eres un jugador habitual de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare, seguramente sabes que ambas propuestas están a punto de adentrarse en la temporada 6. Activision e Infinity Ward confirmaron que la nueva temporada estará disponible a partir del martes 29 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One y PC. Desde luego, los jugadores tendrán acceso a múltiples novedades, y aquí te contaremos cuáles se han revelado hasta el momento.

Si bien en los próximos días adelantarán nuevos detalles, por ahora sabemos que la temporada 6 de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare recibirá dos nuevos operadores. La primera es la mismísima Farah, comandante de la Fuerza de Liberación de Urzikstan y quien fuera una de las protagonistas de la campaña principal de Modern Warfare. "Después de los eventos de la Campaña, Farah se une a la Quimera de la Unión y se reúne con Iskra, una antigua exploradora suya", mencionan.

El segundo es Nikolai, líder de Quimera y entrañable amigo del Capitán Price. Es un viejo conocido de la saga Modern Warfare e igualmente tuvo presencia en la campaña: "Después del colapso del Armisticio, Nikolai ahora toma la batalla en sus propias manos para detener a Zakhaev". ¿Quién es Zakhaev? Será el enemigo a vencer de la temporada 6, aunque seguramente recuerdas el apellido por su aparición en títulos antiguos de la franquicia, indica Hipertextual.

El plan de Zakhaev da un giro cuando dos caras conocidas descubren más sobre la red subterránea y las operaciones del Sr. Z en Verdansk. Farah y Nikolai vuelven a entrar en la lucha para ayudar a su longevo aliado, Capitán Price, con el conflicto en curso tras la ruptura del Armisticio.

Cambios en el mapa de Call of Duty: Warzone

Hace algunas semanas se había filtrado que el mapa de Call of Duty: Warzone daría la bienvenida a una nueva red subterránea; ahora ya es oficial. De hecho, en el primer tráiler de la sexta temporada puedes observar brevemente dicho escenario. Es importante mencionar que Farah se podrá desbloquear en el primer nivel del Pase de Batalla, mientras que Nikolai se obtendrá hasta el nivel 100. El Season Pass estará disponible por 1000 CP y te dará acceso a diversos ítems cosméticos que se definirán las próxima semana, además de 1300 CP.