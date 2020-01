CES:Te presentamos a los ganadores de la feria de tecnología más importante del mundo

Tras varias horas de discusiones y debates los editores de Engadget han decidido quién debería ganar el premio a Best of CES, por lo que a continuación se muestra nuestra lista de ganadores para cada categoría, así como lo mejor de lo mejor y People's Choice.

La mejor tecnología de accesibilidad

Phonak Virto Black

La tecnología auditiva ha sido una categoría sólida en el CES de este año, pero Phonak llegó con una oferta particularmente atractiva con el Virto Black. Es un buen audífono, pero también causo una buena impresión el diseño moderno que logra un buen equilibrio entre la estética y la comodidad. Ofrece más que solo mejora auditiva, con características como transmisión por Bluetooth, manejo de llamadas y un inteligente accesorio para escuchar a distancia "Roger". El Virto Black mejorará su vida más allá de su propósito principal, que es lo que toda buena tecnología debería hacer, especialmente en lo que respecta a la accesibilidad.

Mejor inicio

Hydraloop

El Hydraloop no es solo una parte encantadora de la decoración moderna del hogar, sino también un sistema de purificación de agua altamente sofisticado. Una vez instalado en su hogar, toma las aguas residuales de salida y utiliza seis métodos de tratamiento ampliamente aceptados para esterilizar el agua, que luego puede reutilizarse en inodoros, lavadoras, piscinas e incluso en el jardín. ¿La mejor parte? El fundador de Hydraloop afirma que una familia promedio de cuatro ahorra decenas de miles de galones de agua por año, lo que debería ser tan bueno para su billetera como para el planeta.

El mejor producto digital de salud y fitness

Withings ScanWatch

ScanWatch de Withings es realmente una herramienta para realizar un seguimiento de su estado general de salud. Un sensor de frecuencia cardíaca verifica cómo está y, si encuentra actividad cardíaca anormal, se le pedirá que revise sus signos vitales con el ECG a bordo. También puede rastrear su sueño y buscar signos de apnea del sueño con un sensor de SpO2 incorporado. Un dispositivo que hace todo esto, se ve bien y aún dura 30 días con una sola carga es claramente uno que merece ser coronado como el mejor producto digital de salud y estado físico de CES.

Mejor tecnología corporal

Olive Union Smart Ear

El Olive Union Smart Ear es un audífono disfrazado como un verdadero audífono inalámbrico, que ayuda a reducir el estigma que puede derivarse del uso de un dispositivo típico detrás de la oreja. Es más asequible que un audífono pero aún ofrece características premium como transmisión de música, diferentes modos de audición y llamadas manos libres. Sin embargo, a diferencia de los auriculares verdaderos, se vende como una sola unidad, por lo que lo usaría en un solo oído para amplificar el sonido si es alguien que necesita un poco de ayuda para escuchar mejor.

Mejor tecnología de transporte

Wallbox Quasar

El Wallbox Quasar desbloquea una de las emocionantes tecnologías del automóvil eléctrico: la capacidad de usar la batería para alimentar su hogar o vender energía a la red. La losa gigante de electrones que permanecen inactivos en un vehículo eléctrico cuando está estacionado en un garaje tiene el potencial de cambiar la forma en que alimentamos nuestros hogares. Crea un ecosistema de hogar / vehículo, y si queremos un planeta más limpio, necesitamos usar todos los recursos a nuestra disposición. Incluso nuestros autos.

El mejor producto de cine en casa

Dolby Vision IQ

Dolby Vision IQ toma algo bueno (las especificaciones mejoradas de Dolby para crear y mostrar contenido HDR) y mejora su aplicación en la vida cotidiana. Si bien algunos de nosotros preferiríamos ver cada parte de The Mandalorian o John Wick 3 en una sala de cine oscura, eso no está disponible. Además de modificar la imagen para que se vea mejor para la habitación en la que se encuentra, Vision IQ también se asegurará de que los diferentes tipos de contenido, como deportes de acción, documentales o largometrajes, se presenten con la configuración que mejor se adapte a lo que está en la pantalla. Es la tecnología la que debería hacer que la experiencia de cine en casa de todos sea mejor y más precisa.

Mejor producto para el hogar

Weber Connect Smart Grilling Hub

En lugar de exigirle que compre una cocina completamente nueva para actualizar su juego de barbacoa, esto hace que su parrilla de gas o carbón sea un poco más inteligente. Tiene cuatro sensores de temperatura que envían datos a una aplicación en su teléfono. Desde allí puede verificar la temperatura ambiente de su parrilla, así como la de varias carnes diferentes a la vez. La aplicación incluso lo guiará a través de cada paso del proceso, incluyendo preparación, volteo y tiempo estimado de finalización, haciendo que el arte de fumar y asar sea más accesible incluso para un chef novato.

Mejor teléfono o dispositivo móvil

Samsung Galaxy Note 10 Lite

El Galaxy Note 10 de Samsung era un teléfono inteligente impresionante cuando se lanzó en 2019, y ahora la compañía está haciendo una versión que más personas pueden pagar. El nuevo Galaxy Note 10 Lite incluye una pantalla grande y hermosa; un procesador Exynos ágil; algún software inteligente; y, por supuesto, esa marca registrada S Pen stylus. El Note 10 Lite no hace todo lo que sus primos caros pueden hacer, pero no es necesario. Lo que es realmente importante aquí es hacer que el rendimiento y las funciones principales estén disponibles para más personas por menos dinero.

Mejor producto de TV

LG CX-series OLED TVs

Los televisores OLED de LG han estado entre nuestros televisores favoritos durante años, y no son una excepción en 2020. LG ha agregado un montón de nuevas características como el soporte NVIDIA G-Sync, que hace que sus juegos se vean más fluidos, y el modo Filmmaker, que desactiva el movimiento suavizado y otros ajustes de vídeo innecesarios. Y todavía tienen todos los beneficios de OLED, como una relación de contraste increíblemente alta, niveles de negro oscuro y colores intensos. LG también ha mejorado el procesamiento de su imagen para enfocar objetos y mejorar los detalles en su vídeo. Son tan buenos que te preguntarás por qué tantas compañías de TV buscan televisores 8K en lugar de alcanzar la calidad de OLED.

Mejor producto para juegos

Razer Kishi

Sí, hay muchos juegos para teléfonos inteligentes con excelentes controles táctiles. Pero a veces quieres una precisión absoluta, del tipo que solo es posible moviendo los pulgares y presionando los botones faciales. Para esas sesiones de juego, querrás el controlador Kishi de Razer. Desarrollado en asociación con Gamevice, el accesorio se conecta directamente a su iPhone o teléfono inteligente Android (¡no se requiere Bluetooth!) Para mantener la latencia lo más baja posible. Creemos que es el compañero perfecto para los títulos multijugador en línea como Fortnite y el mundo en rápido crecimiento de los servicios de transmisión de juegos como xCloud y Stadia.

Producto más inesperado

Sony Vision-S concept car

Sony ha evitado los principales anuncios de productos en el CES durante varios años. Su presencia sirve para recordarnos a todos que todavía está haciendo prácticamente todos los dispositivos tecnológicos de consumo, con nuevos televisores, altavoces o tal vez un teléfono inteligente ocasional. Este año, sacó su automóvil conceptual Project-S frente a una multitud atónita. De alguna manera, milagrosamente, Sony logró mantenerlo en secreto para todos. No es un automóvil que pueda comprar, pero es una muestra sorprendente de confianza en la tecnología y el software de movilidad de la compañía que le trajo el Walkman y la PlayStation.

Mejor tecnología deportiva

Insta360 One R

Insta360 ya es conocido por su excelente tecnología de estabilización de vídeo, y ahora ha ido un paso más allá al ofrecer una cámara modular, una que le permite cambiar entre un mod de 360 grados, un mod 4K ultra gran angular y una cámara de alta calidad. Mod sensor de 5.3K de una pulgada diseñado por Leica. Puede configurar el dispositivo de acuerdo con sus necesidades, con la opción de montar piezas para tomas 3D de 180 grados o imágenes de drones de 360 grados. Esta es una cámara de acción muy versátil y ambiciosa.

La mejor PC o tableta

Dell XPS 13 (2020)

El XPS 13 de Dell ganó su primer premio Best of CES cuando debutó en 2015. La compañía ha seguido el ritmo de la competencia, tanto es así que nos encontramos honrando nuevamente al XPS 13, esta vez para la edición 2020. El modelo más nuevo tiene una pantalla 16:10 más alta y más conveniente, y trae biseles aún más delgados que hacen que parezca que la pantalla sale del teclado. Hablando del teclado, ahora tiene un diseño más amplio de borde a borde, y es tan cómodo para escribir como siempre. Es posible que el XPS 13 no sea una nueva línea de productos, pero de las varias PC que consideramos, este era, de lejos, el artículo que teníamos más probabilidades de comprar para nosotros.

El mejor robot o dron

Zero Zero Robotics V-Coptr Falcon

El nuevo dron de Zero Zero Robotics no se parece al resto. El refrescante factor de forma bi-helicóptero del V-Coptr Falcon no solo se ve bien, sino que también lo ayuda a permanecer en el aire durante unos buenos 50 minutos, unos 20 minutos más que la mayoría de la competencia. Utiliza dos cámaras frontales para evitar obstáculos, y hay una cámara principal de 12 megapíxeles en un cardán de tres ejes para un disparo 4K estable. También hay funciones de seguimiento automático y rutas de vuelo programables para tomas cinematográficas. Incluso puede ir completamente manual usando el controlador en un rango de transmisión de siete kilómetros. Finalmente, un dron que rompe con la norma del quadcopter.

La elección de la gente

Razer Kishi

Más de 20 mil personas votaron en la encuesta People's Choice de este año, y el ganador es claro: el Razer Kishi. Con más de 5 mil votos que representaron más del 21% de los resultados generales, realmente no fue un concurso: el segundo lugar solo recibió un poco más de mil votos.