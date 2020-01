CES: Roku anuncia nuevos avances

No es muy común que en ferias internacionales como el CES una marca anuncie una noticia importante para un mercado en particular que no sea el de Estados Unidos, menos cuando la firma es norteamericana, sin embargo, Roku ha dado un anuncio importante que tiene que ver con México, que sin duda se está convirtiendo en uno de los mercados más importante para la compañía especializada en dispositivos de streaming.

Esto tiene ver con la llegada de nuevas Roku TV a México, con nuevas marcas que venderán Smart TV’s con el sistema operativo de Roku, es decir, tendrán Roku integrado, informo unocero.

¿Cuáles son las nuevas Roku TV que llegan a México?

InFocus

JVC

Polaroid

Philips

Sanyo

Westinghouse

ATVIO (de Walmart)

Si a esto le sumamos que tanto TCL como Hisense seguirán apostando por nuevos modelos en 2020 con Roku TV, entonces tendremos 9 marcas que venderán pantallas con Roku integrado, algo que sin duda permitirá a más usuarios escoger con base a sus necesidades la pantalla ideal para su hogar.

Arthur van Rest, Vicepresidente de la División Internacional de Roku mencionó lo siguiente:

“Creemos que el 2020 será un año muy emocionante para Roku TV en México. Nos entusiasma traer el sistema operativo de fácil uso de Roku a éstas importantes marcas de televisores para que los consumidores mexicanos puedan disfrutar de entretenimiento por streaming a un precio accesible.”