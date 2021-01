CES: "La Covid-19 ha acelerado la tecnología unos 7 años"

La feria Consumer Electronics Show (CES) empezó este lunes de manera virtual con un mensaje del presidente y consejero delegado de la telefónica Verizon, Hans Vestberg: "La covid-19 ha acelerado la tecnología entre 5 y 7 años".



"El futuro es ahora el presente", agregó Vestberg en el discurso de bienvenida de la feria, considerada uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, en el que grandes compañías del sector presentan sus últimas novedades.



Vestberg explicó que la pandemia ha despertado la necesidad de mejorar la tecnología de la realidad virtual para acercar a las personas eventos deportivos o visitas a muesos, entre otras actividades.



En su alocución, Vestberg aseguró que la tecnología 5G, una de las atracciones de la feria de este año, "es una plataforma de innovación que hace otras innovaciones posibles.



"La tecnología 5G es diez veces más rápida que la 4G, se pueden conectar 1 millón de dispositivos por km2 y mantiene la señal hasta a 500 km/h", repasó el consejero delegado de Verizon, con sede en Nueva York.



SAMSUNG REFUERZA LA TECNOLOGÍA HOGAREÑA



En la misma línea se expresó la compañía surcoreana Samsung, que destacó la importancia que ha tomado la tecnología en el año de la pandemia.



"Durante el último año, debido al teletrabajo y al tiempo que hemos pasado en nuestros hogares, la tecnología móvil ha tomado un mayor protagonismo en nuestra vida. La transición acelerada al primer mundo móvil trae la necesidad de crear dispositivos que puedan transformar nuestro día a día en una experiencia extraordinaria", señaló la compañía en un comunicado enviado a Efe.

De hecho, Samsung presentó varios productos durante la primera jornada del CES en una rueda de prensa en la que Sebastian Seung, presidente y jefe de Investigación de Samsung, explicó el trabajo de la empresa "para mejorar la experiencia tecnológica en el hogar"."Nuestras innovaciones están diseñadas para proporcionar experiencias más personales e intuitivas que expresen la personalidad de los usuarios. Estamos trabajando duro para traer la innovación de la próxima generación, con la Inteligencia Artificial como el principal catalizador, para un mejor mañana", dijo Seung.Entre otras novedades, Samsung presentó una nueva pantalla LED con un diseño ultra delgado, un frigorífico con paneles intercambiables y un planificador de comidas automático de que recomienda comidas para toda la semana con tecnología de Inteligencia Artificial.EVENTO TOTALMENTE DIGITALLa feria CES de este año, que normalmente se celebra en Las Vegas, será virtual debido a la pandemia del coronavirus y promete 100 horas de innovación a todo nivel, con la esperanza de acoger a cerca de 150.000 personas en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo."CES 2021 is all digital", como ha sido bautizado el evento, contará hasta el próximo jueves con 1.800 expositores y entre algunos de sus temas centrales estarán el 5G, los televisores de 8K, la realidad virtual y aumentada, la tecnología en salud y los drones.Durante cuatro días, marcas líderes del sector como Samsung, LG, Philips, Lenovo, Dell y Sony, entre otros, presentarán al mundo sus productos más innovadores.Todas las conferencias del CES 2021 se podrán seguir en directo por la página web oficial en caso de estar registrado en el evento, mientras que algunas compañías ofrecerán restransmisiones en directo a través de Youtube.Sin embargo, la envergadura de la feria se ha reducido por el nuevo formato, ya que hay registrados unos 1.800 expositores, menos de la mitad de los 4.400 que presentaron sus novedades en la edición del año pasado.Amazon, por ejemplo, no tendrá presencia oficial en la feria, mientras que otra de las grandes tecnológicas, Google, solo mantendrá reuniones de bajo nivel.