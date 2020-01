CES: El robot que te lleva papel higiénico cuando se te acaba

Todos hemos atravesado por ese embarazoso momento que es ir al baño, terminar de hacer las respectivas necesidades y darse cuenta de que no hay papel higiénico para limpiarnos.

Los más aventurados se levantan del inodoro, se ponen el pantalón y la ropa interior con cuidado para no ensuciar y van por el rollo de papel higiénico que tanto les urge.

Pero para caso de que tú no seas aventurado, hay una opción que te llevará el papel hasta tu mano (y no se trata de tu mamá, hermano o pareja a quien tuviste que molestar para decirle que te lo lleve porque no viste que no había).

Conoce a RollBot, un robot de Charmin que se controla con el smartphone a través de Bluetooth y cuyo diseño presume tecnología de balanceo.

Aunque también es necesario apuntar que esto tiene limitantes, como el hecho de que para pedirle ayuda a Rollbot será necesario que tengas el teléfono contigo y que esté a una distancia no mayor de 30 pies, por aquello del Bluetooth.

De todos modos no deja de ser una buena alternativa para esos casos en los que urge papel y no hay stock en el baño. Velo en video:

En el marco del CES 2020, Charmin ha dejado claro que está en busca de mejorar la experiencia de las personas en el baño.

Por ello es que también anuncio este sensor que te avisa cuando el baño ya no huele mal para que entres.