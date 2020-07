CEOs tecnológicos se enfrentarán a comité antimonopolio

Los directores ejecutivos de Amazon, Apple, Facebook y Google testificarán de manera conjunta ante el subcomité antimonopolio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, intensificando el escrutinio de los legisladores ya que las tecnológicas también enfrentan investigaciones antimonopolio de funcionarios federales y estatales.

En medio de este contexto, el portal Business Insider, señaló que tres de los legisladores encargados de dirigir una investigación antimonopolio sobre las operaciones de Amazon, Apple, Facebook y Google poseen más de 100 mil dólares en acciones de las mencionadas compañías tecnológicas, lo cual indican desde el sitio web, no es la mejor manera de realizar una investigación.

Asimismo, el medio especializado señaló que el representante Jim Sensenbrenner de Wisconsin posee más de 98 mil dólares en acciones en las cuatro compañías combinadas; La representante Zoe Lofgren de California tiene entre mil y 15 mil en acciones en Facebook, Apple y Alphabet cada una, aunque recientemente vendió algunas de esas acciones; El representante Steve Chabot de Ohio posee entre 15 mil y 50 mil dólares de acciones de Facebook.

No obstante, cabe señalar que no es ilegal que los legisladores posean acciones de las compañías que están investigando, no obstante ese detalle podría conducir a una percepción de conflicto de intereses en este caso.

Jeff Bezos de Amazon, Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Facebook y Sundar Pichai de Alphabet testificarán ante el Comité Antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara el próximo lunes 27 de julio. Sin embargo, Axios señaló que esto podría posponerse hasta el 3 de agosto para permitir que Washington de su pésame a la familia del fallecido líder de derechos civiles John Lewis, quien murió a principios de esta semana.

La investigación busca descubrir si estos gigantes tecnológicos están utilizabdo de manera injusta su influencia masiva en sus respectivos mercados para sofocar la competencia de sus rivales más pequeños. Han estado bajo el escáner del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Comité Judicial de la Cámara desde julio pasado, cada uno por diferentes razones:

Es posible que Amazon haya clasificado sus propios productos por encima de los de otras marcas en sus tiendas en línea.

Se cree que Apple clasifica sus propias aplicaciones y servicios más arriba en los resultados de búsqueda para su App Store, y su modelo de reparto de ingresos con los desarrolladores que ofrecen compras en la aplicación también se está analizando.

Facebook está siendo criticado por intentar mantener su liderazgo en el espacio de las redes sociales mediante la adquisición de competidores y el uso de las capacidades de Onavo, una empresa de análisis de datos que compró en 2013, para reforzar su posición.

Google será interrogado sobre las prácticas de la compañía de dirigir a los usuarios de su motor de búsqueda a los resultados de sus propios productos, como Mapas y Vuelos.

El mundo tecnológico en general tendrá los ojos puestos en esta investigación, ya que el resultado podría tener implicaciones importantes para el futuro de cómo operan estas compañías con sus socios y rivales.