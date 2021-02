Buscan astrónomos aficionados para ayudar a prevenir el impacto de un asteroide

¿Te gustaría sentirte como el protagonista de una película de sábado por la tarde ayudando a proteger a nuestro planeta del impacto de un asteroide? No es necesario que seas un intrépido astrónomo divorciado que casualmente se encuentra pasando las vacaciones con una hija adolescente que todavía le odia por la separación. De hecho, ni siquiera es necesario que seas astrónomo. Eso sí, debes tener un buen telescopio y vivir en unos cuantos puntos concretos de la Tierra.

Al menos, esa es la propuesta que ha hecho recientemente a sus clientes la compañía de venta de telescopios Unistellar. Su objetivo es echar una mano a los astrofísicos encargados del seguimiento de Apophis, el asteroide con más probabilidades de impactar contra la Tierra en un futuro cercano. La parte buena de todo esto es que, a pesar de ser el más probable, se trata de una probabilidad remota. Pero bueno, cualquier ayuda es poca, incluso cuando la desgracia es casi imposible.

¿Cómo podemos ayudar a prevenir el impacto de un asteroide?

El impacto de un asteroide más probable en un futuro cercano sería el de Apophis. La fecha en la que esto tendría más posibilidades de ocurrir es el 12 de abril de 2068, según los últimos cálculos.

Sin embargo, cabe destacar que la probabilidad es de 1 entre 150.000. Afortunadamente, ya quedarán muy atrás el 2020 y el 2021; pero, ya que no sabemos lo que nos deparará el futuro, mejor prevenir que curar. Por eso, del mismo modo que con otros objetos cercanos a la Tierra, denominados como NEOs por sus siglas en inglés, será mejor tenerlo vigilado.

Por desgracia, este asteroide tiene un tamaño complicado. Con sus entre 340 y 370 metros de largo, es suficientemente grande para causar daños importantes, pero demasiado pequeño para observarlo y realizar fácilmente las mediciones necesarias, indica Hipertextual.

El mejor aliado de los astrónomos para ello era el Observatorio de Arecibo. Lamentablemente, este había quedado seriamente dañado tras sobrevivir a varios terremotos, por lo que terminó derrumbándose el pasado mes de diciembre. Sin su ayuda, la observación de Apophis es mucho más complicada, de ahí que pueda ser tan útil la ayuda de astrónomos aficionados.

¿Qué hay que hacer?

Uno de los mejores métodos para determinar la órbita de un asteroide es observarlo cuando pasa frente a una estrella. Es una técnica que también se usa, por ejemplo, para la búsqueda de exoplanetas. Al pasar el objeto en cuestión por delante de ella, interrumpe temporalmente la llegada de su luz hacia un observador en la Tierra, que podrá calcular su ubicación.

Por supuesto, esta sería una medición de gran utilidad para prevenir el futuro impacto de un asteroide. Y, justamente, en la noche del próximo domingo al lunes, a las 23:50 CT, será un momento perfecto para hacerlo, ya que Apophis bloqueará a la estrella HD89707.

Podrá verse en cualquier punto de una línea imaginaria, que va desde el estado de Washington hacia África Occidental, pasando por el golfo de México. Son pocos los observatorios profesionales que se encuentran sobre esta línea. Sin embargo, puede haber muchos astrónomos aficionados en ella. Por eso, Unistellar ha animado en su página web a los compradores de sus eVscopes a echar una mano a la ciencia, si se encuentran en alguno de esos puntos.

Estos telescopios cuentan con funciones que permiten grabar el evento. Además, incluso si en el momento no detectan el cambio en el brillo, un revelado posterior puede ayudar a hacerlo.

Franck Marchis, director de la compañía y astrónomo senior del SETI, ha explicado que, si se consigue, “sería el asteroide más pequeño jamás detectado por ocultación”. Sin duda, no es una tarea fácil y, por desgracia, no todos los aficionados a la astronomía pueden intentarlo. No obstante, para los que se encuentren en disposición de hacerlo, será un verdadero reto. Los que nos encontramos fuera de esa línea tendremos que dejarles el trabajo y desear que, ¿por qué no?, pongan su granito de arena para ayudar a proteger la Tierra del impacto de un asteroide.