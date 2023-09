Busca Google darle más capacidades a su chatbot y mejorar su precisión

La Inteligencia Artificial (IA) que desarrolló Google,que lleva por nombre Bard, vio la luz en marzo del año en curso y desde entonces hasta la fecha se a trabajado en varias mejoras en el chatbot, entre los cuales se encuentra el conectarlo a sus servicios de consumo más populares, como Gmail, Docs y YouTube.

Con las nuevas mejoras Google dio un paso para vincular a Bard con la vasta constelación de productos en línea de la compañía, tratando de posicionarse entre los chatbot de Inteligencia Artificial más populares, así lo informó el líder de productos de Google, Jack Krawczyk.

Datos de Similarweb, una empresa de análisis de datos, informó que Bard no ha recibido tanta atención como ChatGPT, y la herramienta de inteligencia artificial de Google ha pasado de ser un chatbot a un competidor cercano. Durante el mes de agosto agosto, ChatGPT tuvo casi 1.500 millones de visitas a la web móvil y de escritorio, más del triple que la herramienta de inteligencia artificial de Google y otros competidores.

Con las últimas actualizaciones, Google intentará replicar algunas de las capacidades de su motor de búsqueda, incorporando Vuelos, Hoteles y Mapas, para que los usuarios puedan buscar viajes y transporte. Y Bard puede acercarse a ser un asistente más personalizado para los usuarios, permitiendo preguntar qué correos electrónicos se perdió y cuáles son los puntos más importantes de un documento.

Algunas de sus mejoras

Los chatbots con IA son ampliamente conocidos por ofrecer no sólo información correcta sino también falsedades, siendo este un fenómeno conocido como “ alucinaciones ” y los usuarios no tienen forma de saber qué es verdad y qué no.

Por lo que ahora el botón "Google It" volverá a verificar las respuestas de Bard, cuando Google tiene mucha confianza en una afirmación y puede respaldarla con evidencia, resaltará el texto en verde y vincular a a otra página web que respalde la información. Cuando Google no puede encontrar hechos que respaldan una afirmación, el texto se resalta en naranja.

"Estamos realmente comprometidos a hacer que Bard sea más confiable no sólo mostrando la confianza en nuestra respuesta, sino también admitiendo cuando cometemos un error", dijo Krawczyk.

Google también actualizó la IA subyacente de Bard, Pathways Language Model 2. Amplió la función que permite a los usuarios cargar imágenes en más de 40 idiomas.

Protección de la información personal

El director de gestión de productos de Bard, Yury Pinsky, explica que, "Estamos comprometidos a proteger su información personal, si elige utilizar las extensiones de Workspace, los revisores humanos no verán su contenido de Gmail, Docs y Drive, ni Bard lo utilizará para mostrarle anuncios ni lo utilizará para entrenar el modelo de Bard".

Aunque personas en más de 200 países y territorios pueden utilizar Bard, Google sigue llamando a la herramienta un "experimento", en lugar de un producto completo. "Estos son todavía los primeros días de esta tecnología", dijo Krawczyk, "y tienen capacidades profundas, pero deben ser bien comprendidas por las personas que las utilizan", pública el portal Nytimes.