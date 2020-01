Brand New Animal llega en abril de 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Studio Trigger presentó su nuevo proyecto animado en la Anime Expo para 2020, siendo este una de las ferias más importantes a nivel mundial de cultura japonesa, un evento donde se revelan grandes anuncios del mundo del anime.

El estudio es conocido por trabajos como Kill la Kill, Little Witch Academia, Darling in the FRANXX, SSSS, Gridman y su más reciente Promare, gozando de una excelente calidad y uyna gran aceptación por parte del público y la crítica.

Su nuevo proyecto se titula "Brand New Animal", y cuenta con un staff conformado por Yoh Yoshinari como director, quien ha trabajado en Little Witch Academia y Neon Genesis Evangelion, como guionista Kazuki Nakashima de Gurren Lagann y Kill la Kill.

Ambas figuras han destacado en la industria del anime y las expectativas se mantienen altas, aunque el argumento de la obra es un enigma podemos ver que su historia es protagonizada por animales antropomorfos y en un contexto futurista.

La serie se emitirá en el bloque +Ultra de la cadena japonesa Fuji TV, pero también se confirmo en la plataforma de Netfix.