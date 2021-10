Blue Origin: Exempleada afirma que "no confiaría" en las naves de la empresa

Alexandra Abrams, quien fuera jefa de comunicaciones para empleados de Blue Origin, "no confiaría" en las naves de esa compañía de Jeff Bezos para ir al espacio, según lo aseguró durante una entrevista concedida este jueves a la CBS.

Esta 30 de septiembre, junto con otras 20 empleadas o exempleadas de la empresa, difundió Abrams un informe que indica que ya en 2018 un equipo había documentado "más de 1.000 incidentes relacionados con los motores que alimentan los cohetes de Blue Origin y que nunca fueron abordados".

Cuando la periodista Laurie Segall le preguntó si depositaría su confianza en un vehículo de esa compañía estadounidense de transporte aeroespacial para viajar al espacio, Abrams respondió con un tajantee "desafortunadamente no".

Te puede interesar: Jeff Bezos y Blue Origin alcanzan el espacio

"Cultura del miedo"

"No se pueden crear una cultura de seguridad y una cultura del miedo al mismo tiempo. Son incompatibles", continuó. "A menudo, cuando intentaba conciliar lo que escuchaba de los ingenieros que estaban a cargo del vehículo y del liderazgo sobre riesgos y seguridad, solía ir donde los jefes y les decía: 'está bien, ¿cómo se supone que debo pensar en esto?'. Y normalmente la respuesta era: «Bueno, esa persona en particular simplemente no tiene una tolerancia al riesgo lo suficientemente alta'", detalló.

La exempleada sostuvo que fue despedida después de pedir a sus jefes que la ayudaran a implementar acuerdos más estrictos, en el sentido de permitir a los trabajadores de Blue Origin hablar libremente sobre presuntos casos de acoso o discriminación ocurridos dentro de la empresa, indica RT.

CBS News habló también con otros cinco coautores del informe, que exigieron anonimato por miedo a represalias. Varios de ellos dijeron que no se sentirían cómodos volando en una nave espacial de la compañía, y aseguraron haber estado bajo presión como resultado de la carrera espacial entre la empresa y las de los multimillonarios Elon Musk y Richard Branson.

"Presión e impaciencia"

"Fue genial mientras Blue Origin estuvo tranquilo, estable y lento, hasta que Jeff comenzó a impacientarse y Elon y Branson se adelantaron", dijo Abrams al respecto. "Y luego comenzamos a sentir esa presión e impaciencia, cada vez mayores, que definitivamente se filtrarían desde el liderazgo", agregó.

El reciente informe también acusa a la compañía de transporte aeroespacial de estar "plagada de sexismo". "Las mujeres en Blue Origin han sido tratadas de manera absolutamente diferente a los hombres. Sus ideas no son valoradas tanto como las de ellos, no son escuchadas", aseguró la exjefa de comunicaciones internas.

Entre tanto, Blue Origin ha dicho que no tolera ni la discriminación ni acosos de ningún tipo, por lo que la empresa investigará de inmediato los hechos denunciados. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FFA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. anunció que investigará las acusaciones sobre temas de seguridad.