Blizzard acusa razones tras fracaso de Heroes of the Storm

Fue una de las respuestas ante el creciente y ya sedimento éxito tras el género de los Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) que DOTA 2 y League of Legends venían acarreando hace algunos años, y que a pesar de llamar la atención en un prinicipio, no logró tener el éxito que la desarrolladora esperaba.

Heroes of the Storm fue la propuesta al género que Blizzard estrenó hace ya poco más de cuatro años atrás, y a meses de entrever uno de sus mayores fracasos comunitarios, el estudio hoy realiza un meaculpa de la que es la reunión más grande de todas sus franquicias en respuesta a los MOBAS.

En conversación con VG24/7, Mike Morhaime, uno de los co-fundadores de la propia Blizzard Entertainment dijo que los mayores problemas del título, fue la respuesta tardía del estudio.

El MOBA comenzó su vida como un mod para Warcraft 3 antes de ser recogido por Valve, pero la compañía estaba demasiado concentrada en World of Warcraft para reaccionar”, dijo.

“La comunidad estaba haciendo un gran trabajo apoyando a [Defense of the Ancients] y no queríamos interrumpir eso. Y francamente teníamos las manos llenas tratando de apoyar el crecimiento de World of Warcraft”.

De la misma manera, el creativo finalizó asegurando que, “si pudiera retroceder en el tiempo y decir '¿por qué no tenemos un equipo pequeño que se centre en hacer algo con Dota?'”, alegando que hubiera sido una incursión perfecta para Starcraft 2, indica tarreo.