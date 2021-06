Blim estrena plan gratuito con comerciales

En los servicios de streaming no es muy común encontrar esquemas freemium que permitan a los usuarios disfrutar de contenidos a cambio de ver o escuchar publicidad. Quizá el servicio más popular con esta modalidad sea Spotify, cuyo 56% de base de suscriptores apuesta por este modelo.

Sin embargo, en servicios de streaming de video esto no es muy común, aunque Blim intentará atraer a más usuarios a su servicio con su nuevo plan gratuito que integrará contenidos originales para atrapar a más suscriptores.

Según las últimas cifras compartidas por The CIU, Blim acaparó el 1.9% de participación del mercado durante el cuarto trimestre del año, es decir, unos 210,900 suscriptores considerando que la firma puntualizó que hasta ese momento en México había alrededor de 11,100 millones de suscriptores a servicios OTT (over the top).

Blim tiene más suscriptores que YouTube Premium, pero está muy lejos del 74.6% de participación de mercado de Netflix, o del 8.5% de Prime Video.

No todo el contenido estará disponible en el plan gratuito

La empresa detalló que la única similitud entre el plan gratuito y el premium (con costo de 109 pesos al mes) son los estrenos al día siguiente de su transmisión. Sin embargo, no estarán disponibles los 35 canales en vivo, no habrá transmisión a la TV, no se podrá usar en más de un dispositivo de forma simultánea y no habrá perfiles personalizados.

Sin embargo, Televisa sí aclaró que los usuarios dentro de la modalidad gratuita recibirán recomendaciones de contenidos.

La empresa no reveló cuáles serán los canales que estarán restringidos a los usuarios Premium, pero prometió que habrá más de 14 mil horas de contenidos disponibles entre las que se encuentran producciones como “Las Tontas no van al Cielo”, “Hasta que el dinero nos separe” y “La Rosa de Guadalupe”.

Blim no hace mención alguna de contenidos deportivos dentro del plan gratuito, aunque Televisa sí permite disfrutar de varios partidos de fútbol que se transmiten por televisión abierta desde su web de TUDN.