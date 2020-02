Blade Runner tendrá su anime en Adult Swim

CIUDAD DE MÉXICO.- Crunchyroll, Alcon Entertainment y Adult Swim se han unido para producir una adaptación al anime de Blade Runner 2049, llevando el nombre de Blade Runner: Black Lotus y tendrá 13 episodios.

La trama estará situada cronologicamente 17 años antes de los sucesos acontecidos en la ultima película, la cual protagoniza Ryan Gosling y 10 de Blade Runner: Black Out 2022, episodio que fue dirigido por Watanabe.

La serie estará dirigida por Shinji Aramaki, director de Appleseed y por Kenji Amamija, quien estuvo al frente de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Shinochiro Wataname será el productor creativo del anime, quien ha dirigido Cowboy Bebop.

La producción dará inicio una vez que Araki y Kamamiya terminen de dirigir el reboot de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.