Black Panther, Spider-Man y Silver Surfer preparan su llegada a Fortnite

Tras una avalancha de filtraciones previas, finalmente Epic Games hizo oficial la temporada 4 de Fortnite. Su nombre es "Guerra en el Nexus" y estará protagonizada por los superhéroes y villanos de Marvel. La compañía reveló parte de sus nuevos contenidos a través de un sorprendente tráiler, sin embargo, el battle royale todavía tiene guardadas algunas sorpresas para las próximas semanas. Prepárate, porque más personajes están preparando su aterrizaje al juego.

Como suele ser habitual con el lanzamiento de una nueva temporada en Fortnite, los datamienrs han comenzado a examinar los archivos del juego en busca de novedades. Para su sorpresa, han encontrado pistas que anticipan la llegada de Spider-Man y Black Panther.

Estamos hablando de dos de los personajes más populares de Marvel en la actualidad, principalmente el arácnido. El Universo Cinematográfico de Marvel se ha encargado de impulsar su fama a niveles nunca antes alcanzados, indica Hipertextual.

Para ser más específicos, Fortnite esconde algunos logros con el logo de Spider-Man. Todavía más interesante, parece que el superhéroe de Queens no llegará solo, ya que uno de sus enemigos más emblemáticos lo acompañará en el battle royale. Hablamos de Carnage, villano que ha generado una gran expectación tras confirmarse su aparición en la película Venom: Let There Be Carnage (secuela de Venom). Respecto a Black Panther, hallaron imágenes sobre sus habilidades y algunos sonidos. Puedes escucharlos a continuación:

Si tres personajes nuevos te parecieron pocos, otro que pronto se sumará a Fortnite es el mismísimo Silver Surfer. El dataminer Fire Monkey filtró algunos objetos que pertenecen al susodicho, incluyendo su enigmática tabla de surf, skins de personajes y armas, una herramienta de recolección y una animación. Según las imágenes, esto contenidos estarán disponibles durante el capítulo 2 de la temporada 4.

Los confirmados

Hasta el momento, los personajes de Marvel ya confirmados son Iron Man, Storm, Groot, Rocket Raccoon, Mystique, Thor, Dr Doom, She-Hulk, Wolverine, Thor, Mystique y el temible Galactus. Este último, desde luego, será el villano de la temporada 4. Fortnite también agregó el SHIELD Helicarrier, una sorprendente aeronave que sobrevuela el mapa. Estaremos pendientes de conocer la fecha en que llegarán Spider-Man, Black Panther, Carnage y Silver Surfer.