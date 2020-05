Bitcoin: Hace 10 años un joven compró dos pizzas por 10 mil bitcoins; hoy valen 92 mdd

LOS ÁNGELES.-Hace 10 años una persona publicó en el foro bitcointalk.org que compraría un par de pizzas por 10 mil unidades de bitcoins.

Fue exactamente el 17 de mayo del 2010 que el usuario Laszlo Hanyecz ofreció esa cantidad de criptomonedas por la comida.

"Pagaré 10 mil bitcoins por un par de pizzas... quizá dos grandes, así me queda algo para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para picar más tarde. Puedes hacer la pizza tú mismo y traerla a mi casa o pedirla a un restaurante con entrega a domicilio, pero lo que busco es que me traigan comida a cambio de bitcoins para no tener que pedirla o prepararla yo mismo, como pedir un desayuno en un hotel, que simplemente te traen algo de comer y estás feliz", dijo.

Agregó:

"Me gustan cosas como las cebollas, los pimientos, las salchichas, los champiñones, los tomates, el pepperoni, etc., cosas estándar sin toppings extraños de pescado ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso normales, que pueden ser más baratas de preparar o adquirir".

Esta compra con bitcoins fue la primera realizada en la historia con una moneda virtual.

Pero lo que más ha sorprendido es que los 10 mil bitcoins que pagó el joven, hoy tienen un valor de 92 millones de dólares y es que dicha moneda ha disparado su valor en los últimos años.

El portal Criptonoticias dijo que cinco días más tarde un usuario del foro llamado Jeremy Sturdivant le envió dos pizzas de Papa John’s a Laszlo.

El pago se hizo en la dirección 156mDTc51R4k9yL3J5GGapkr2o83KQShWz. En ese momento los 10 mil bitcoins equivalían a unos 41 dólares.

Bitcoin es un protocolo, proyecto de código abierto y red peer-to-peer que se utiliza como criptomoneda, sistema de pago y mercancía.

Fue concebida en 2009, por una entidad conocida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce.