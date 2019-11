Bill Gates habla de lo que evitó que Windows Mobile triunfara en lugar de Android

Bill Gates asegura que de no ser por los problemas a los que se enfrentó Microsoft hasta comienzos de siglo, la mayoría de personas en el mundo estaría usando Windows Mobile en sus smartphones, en lugar de Android. Para el cofundador de Microsoft, la compañía estaba distraída en el caso y perdió la oportunidad.

Durante los años 1998 y 2001 Microsoft vivió la batalla legal mas grande en su historia, directamente contra el gobierno de los Estados Unidos. En ese entonces Microsoft estaba comenzando a desarrollar Windows Mobile, su propio sistema operativo para dispositivos móviles, y su primera versión estuvo finalizada en abril de 2000. La plataforma nunca logró hacerse popular, y años más tarde llegó Android, un sistema operativo que poco a poco se convirtió en el más usado del mundo. Incluso más que Windows.

Gates dice que una de las cosas de las que más se arrepiente es que Windows Mobile no triunfara. Para él, de no ser por la demanda, lo habrían logrado. Así lo comentó durante su charla en la conferencia DealBook del New York Times:

“La demanda antimonopolio fue muy mala para Microsoft. De no ser por esto, habríamos estado completamente centrados en crear el sistema operativo para móviles, por lo que en lugar de estar usando Android estarías usando Windows Mobile. Si no hubiese sido por la demanda… ¡estábamos tan cerca! Pero yo estaba demasiado distraído, y lo arruiné por eso”.

El cofundador de Microsoft dice que no lograron llegar a tiempo al lanzamiento de un teléfono Motorola que habría usado el sistema operativo, lo que les habría dado el impulso que necesitaban mucho antes de que Android viera la luz. “Ahora, nadie en esta habitación ha escuchado hablar de Windows Mobile... Pero bueno, eso apenas son unos cientos de miles de millones de dólares [invertidos]”.

No es la primera vez que Gates lamenta que Microsoft no haya triunfado en el mundo de los smartphones como lo hizo Google (y Apple), indica Gizmodo.

La compañía, tras comprar Nokia y volver a intentarlo con Windows Phone, terminó olvidándose de crear su propio sistema operativo y se dedicó a desarrollar otros productos exitosos como Azure y más servicios. Pero Android, o más bien Windows Mobile, parece haber dejado una molesta cicatriz en Gates para siempre.