Bill Gates cree que las empresas de tecnología deben ser cuestionadas

Bill Gates ha estado muy activo últimamente por el tema del Covid-19. Ha donado millones de dólares para el desarrollo de una vacuna y ha criticado al gobierno por sus acciones. Pero no es lo único que tiene que decir el cofundador de Microsoft. En su opinión las empresas de tecnología "merecen" el tipo de escrutinio que están recibiendo.

Durante su participación en el podcast Armchair Expert, Gates se refirió a la audiencia que los ejecutivos de Amazon, Apple, Facebook y Google tuvieron frente al Congreso de Estados Unidos el mes pasado en donde se les interrogó sobre sus prácticas comerciales como parte de una investigación antimonopolio en curso.

"Si tienes tanto éxito como yo o cualquiera de esas personas, te mereces preguntas groseras, injustas y difíciles", dijo el fundador de Microsoft al anfitrión Dax Shepard. “El gobierno se merece cuestionarlos. Es el tipo de cosas que vienen con el súper éxito. Y está bien".

El filántropo también habló sobre cómo es ser una especie de celebridad. Señaló que le tomó un tiempo acostumbrarse a la idea de que los emprendedores tecnológicos sean famosos en la cultura popular. “Fue una locura porque yo era un nerd no muy sociable” y luego comenzaron a preguntarle su opinión sobre distintos temas.

Gates también habló de quien es considerado su mayor rival: Steve Jobs. Dijo que él no se considera tan duro como lo era el fundador de Apple pero admiraba cómo le dio la vuelta a Apple cuando regresó a la empresa. “Jobs fue un genio, lo que hizo, particularmente cuando regresó a Apple nadie más lo pudo hacer". Asimismo admitió que envidiaba el carisma del difunto CEO de Apple. "Era un mago en motivar a la gente, yo era un mago menor, así que no podía caer bajo su hechizo, pero podía verlo lanzando el hechizo", bromeó Gates. "Estaba tan celoso".

Gates incluso habló sobre lo que él considera algunos de sus defectos personales. “No soy tan bueno socialmente, no sé cocinar y me da mucha vergüenza no hablar ningún otro idioma con fluidez”, dijo.

Sus predicciones sobre la pandemia

Durante la amplia entrevista que concedió al podcast Gates también habló sobre el trabajo de su fundación para ayudar a encontrar la vacuna para la Covid-19.

En ese sentido cabe recordar que, en 2015, Gates dio una plática TED durante la cual, propuso ciertas acciones para mitigar los impactos de una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se podría propagar rápidamente por todo el mundo, es decir que entonces predijo una situación como la que estamos viviendo.

La razón por la cual pronosticaba un escenario de emergencia sanitaria se debe a que entonces, su fundación estaba involucrada en los efectos del ébola y concentró esfuerzos, e inversión, en desarrollar tratamientos para la epidemia (que tenía una alta tasa de mortalidad). Fue ahí cuando notó la falta de un sistema de infraestructura global para hacerle frente a la propagación de un virus.

El multimillonario del mundo de la tecnología dijo que existieron factores que ayudaron a evitar que el ébola tuviera un alcance mayor (como su medio de contagio) pero explicó que, en otros casos, no tendríamos tanta suerte e hizo hincapié en que era importante estar listos, de diversas formas, para enfrentar una pandemia.

Entonces propuso contar con sistemas de salud sólidos que permitieran identificar los brotes de manera más rápida; cuerpos médicos de reserva con experiencia y listos para desplazarse; coordinación con las fuerzas militares para la logística, desplazamiento y seguridad.

El empresario no fue escuchado y hoy en todo el mundo se enfrentan los problemas de la epidema. Al respecto, en una charla que dio en el Tec de Monterrey hizo una nueva advertencia, “la Covid-19 aumentará la inequidad social y tardaremos entre dos a tres años en regresar a donde estábamos antes de la enfermedad”, advirtió Gates.