Avatar: The Last Airbender da a conocer el tráiler de su juego móvil

En 2022 se reveló un nuevo juego de Avatar: The Last Airbender y por fin tenemos la primera vista al juego móvil ideal para los fans.

Tiene por nombre Avatar Generations, es una colaboración entre Navigator Games y Paramount.

El juego cuenta con un gameplay de combate por turnos en donde podrás usar personajes familiares dentro del universo Avatar.

Todos ellos en icónicas batallas entre maestros elementales de diferentes naciones, indica Unocero.

El juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento fija, pero está disponible para preinscripciones ahora con un lanzamiento de iOS y Android a continuación.

Avatar Generations agregará personajes de la serie de televisión The Last Airbender pero además tendrán presencia los héroes de La Leyenda de Korra –

La descripción del juego menciona lo siguiente:

'Avatar Generations es un próximo juego de rol móvil ambientado en el icónico universo Avatar: The Last Airbender, que se expande a Avatares a lo largo de generaciones, ¡incluyendo The Legend of Korra y más!.Crea tu propio avatar de equipo mientras viajas por las Cuatro Naciones, reuniendo a todos tus personajes favoritos a medida que dominas los elementos'.

Las preinscripciones se han abierto para el lanzamiento completo y como es el caso con muchos juegos móviles como este, los jugadores han sido incentivados con varias recompensas para continuar y registrarse previamente en el juego.

Esas recompensas incluyen cosas como oro, resistencia y varios tipos de boletos para personajes y acciones como omitir cosas y 'boletos de héroe', que uno supondría que será la forma en que el juego distribuye sus personajes, en parte.

Avatar: The Last Airbender tiene un gran conjunto de fans que seguramente disfrutarán este juego.