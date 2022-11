Avanza desarrollo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Luego de años de espera, septiembre nos trajo un Nintendo Direct en el cual se dio a conocer el nombre definitivo y la fecha de lanzamiento de la secuela de Zelda Breath of the Wild, siendo así que el título fue bautizado como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual nos volverá a llevar al mundo de Hyrule con nuevos territorios para recorrer.

La información que nos dieron ha sido muy poca, ya que Nintendo está siendo muy reservada con el título, dando esto pie a que sean muchos los que estén deseando que llegue el mes de mayo para poder ver el título en un nuevo Nintendo Direct. a pesar de que muchos temen que la sombra del retraso se alce sobre el juego, todo apunta a que el título llegue en la fecha programada, indica Alfa Beta.

Zelda Tears of the Kingdom ya ha recibido calificación en Corea Del Sur

De esta forma, en horas recientes se ha reportado que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha recibido su calificación por edades en Corea del Sur, por lo que el organismo solo actúa cuando los juegos tienen un lanzamiento fijo para la mayoría de los casos. Ahora podemos dar por hecho que el título debe de estar cerca de finalizar su desarrollo.

Por el contrario que su precuela, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom llegará en exclusiva para Nintendo Switch, dando pie con ello a que podamos disfrutar de la que será al parecer la última aventura de Link en la consola híbrida de Nintendo a partir del 12 de mayo del próximo año.