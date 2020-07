Aunque parezca Game Boy, este dispositivo puede robar todo tipo de autos

Si te encontraras a alguien por la calle con el dispositivo que mostramos en la imagen de portada y no te detuvieras a ver qué es exactamente, dirías que se trata de algún tipo de Nintendo Game Boy o copia de la consola retro. Sin embargo, en realidad se trata de un emulador de señales de llaves digitales de varios fabricantes de automóviles.

Su nombre: SOS Key Tool, y sí, el aparato permite a su propietario (el del dispositivo) obtener acceso a una gran lista de vehículos en cuestión de segundos. Al parecer, y como cuentan en The Drive, salió a la venta en junio y su funcionamiento es tan sencillo como inquietante: el dispositivo solo necesita acercarse a un automóvil y activar su sistema de proximidad presionando el botón de bloqueo / desbloqueo en la manija de la puerta.

SOS Key Tool escanea y registra la señal que se origina en el automóvil y permite al usuario ingresar al mismo con lo que considera un control remoto autorizado. El vehículo se abrirá y arrancará igual que si la llave real estuviera dentro, indica Gizmodo.

El medio explica que no está nada claro si el dispositivo está disponible para todas las marcas y modelos de vehículos, ya que la unidad anterior se centraba en Kia, Hyundai, Nissan y Mitsubishi.

¿Y quién está detrás del invento? Una compañía búlgara llamada SOS Autokeys, quienes dicen no querer vender el dispositivo a nadie con “intenciones ilegales”, aunque cuando The Drive ingresó en la web no parecía haber una búsqueda de antecedentes o verificación relacionada con la compra.