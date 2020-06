Attack on Titan se une a Seven Deadly Sins para este asombroso juego de smartphone

La franquicia de Attack on Titan se une en una colaboración crossover con Seven Deadly Sins, en un asombroso evento que dará inicio el 29 de junio en el juego de smartphones 'Netmarble Nanatsu sin Taizai ~ Hikari a Yami no Grand Cross".

El tráiler se abre con Diane molestando a los Titanes de su propio tamaño, antes de presentar al resto del elenco de The Seven Deadly Sins . El video también muestra a Levi del Cuerpo de Scouts apareciendo para ayudar, así como a cierto Titán al final.

El "juego de rol de aventura cinematográfica" esta basado en el manga original The Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki , lanzado en Japón en junio del año pasado.

Attack on Titan ha colaborado previamente con varios títulos de juegos para teléfonos inteligentes, incluidos Puzzle & Dragons y Chain Chronicle .