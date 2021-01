Así te puedes convertir en un personaje de un juego de Pokémon GO

CIUDAD DE MÉXICO.-Si alguna vez han jugado a alguno de los juegos de la serie principal de Pokémon, saben lo emocionante que puede ser ver a otro Entrenador en su viaje.

No hay nada como probar el propio Pokémon contra el de otra persona, ¡y siempre es divertido ver cómo cada Entrenador se expresa con su equipo!

Hoy, se anunció que pronto podrán tener esa experiencia en Pokémon GO, ¡y podrían convertirse en uno de los nuevos personajes de Entrenadores del juego!

Los personajes de Entrenadores exclusivos del evento aparecerán en el mapa durante el Tour de Pokémon GO: Kanto

Durante el evento de Tour de Pokémon GO: Kanto, verán personajes de Entrenadores en el mapa del juego. Podrán encontrar y combatir contra estos personajes de Entrenadores tengan un boleto para el evento de Tour de Pokémon GO: Kanto o no.

¡Incluso habrá una investigación especial temporal que los recompensará por combatir contra estos Entrenadores!

¿Quiénes serán estos Entrenadores exactamente? Bueno, ¡podría ser alguno de ustedes!

Cómo convertirse en un personaje de Entrenador destacado durante el Tour de Pokémon GO: Kanto

Pokémon dice que llevará a cabo una competencia para decidir qué Entrenadores aparecerán como personajes del juego durante el evento. Para participar, simplemente hay que publicar su participación en Twitter antes del martes, 12 de enero de 2021 a la 1:59 CST (lunes, 11 de enero de 2021 a las 23:59 PST) e incluyan los siguientes elementos.

1. Una captura de pantalla de su perfil de Entrenador que incluya su nombre de Entrenador y muestre el atuendo de su avatar.

2. Una lista de tres Pokémon que conformarían su equipo. Estos Pokémon deben estar entre los originalmente descubiertos en la región de Kanto y no pueden incluir a Ditto ni a ningún Pokémon Legendario o Singular.

3. El hashtag #PokemonGOTourContest.

Juzgarán las entradas según los siguientes criterios.

Creatividad del atuendo del avatar

Tema general

Composición del equipo Pokémon

Intenten asignarse un tema, como Entrenador de tipo eléctrico genial y dinámico o Entrenador de tipo agua fluido y poderoso. Quizás quieran mostrar que están en el Equipo Instinto, el Equipo Sabiduría o el Equipo Valor. Las posibilidades son infinitas ¡así que diviértanse con el diseño de su personaje de Entrenador!

Es gratis

Sin necesidad de compra. Este concurso está abierto a todos los Entrenadores mayores de edad en su país, si son elegibles, en el momento de la inscripción. Asegúrense de leer las reglas completas del concurso aquí.

Presten atención al entorno y cumplan las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO.