Así sería el primer Motorola con lápiz táctil

Sin lugar a duda, el 2019 fue un gran año para Motorola, la firma se afianzó como una de las más importantes en el mercado mexicano, y también destacó entre sus competidores gracias a lanzamiento de una buena cantidad de equipos entre los que destacaron el Motorola One Visio, Moto G8 Plus o el Motorola RAZR.

Sin embargo, la firma sigue trabajando en cosas importantes, pues ahora se ha filtrado el que sería su primer teléfono con lápiz táctil, lo que indica que llegaría para competir contra la familia Galaxy Note, misma que no parece tener rival en el mercado.

Lo que ha distinguido a los Note año tras año es el S-Pen, el cual ha ido mejorando con el paso del tiempo, sin embargo, en un tiempo en el que parece que los usuarios podemos hacer todo con el dedo y nuestra pantalla táctil, el Galaxy Note ha demostrado que las funciones del S-Pen pueden ser interesantes si se saben aplicar a un sector específico, indica Unocero.

¿Qué planes tiene Motorola para este dispositivo con lápiz táctil?

La imagen filtrada por Evan Blass no revela detalles más allá del lápiz táctil y el diseño del dispositivo, el cual es muy parecido al Motorola One Action, de hecho, parece que este equipo pertenecerá a la familia Motorola One y estará destinado a la gama media o media alta.

A juzgar por la imagen, este lápiz táctil tampoco parece tener algún tipo de botón como sí lo tiene el S-Pen, por lo que podría ser un aditamento mucho más sencillo en comparación con el lápiz de Samsung.

Quizá Motorola no quiera llegar y competir contra el Galaxy Note en la gama alta, menos cuando la firma parece estar un poco alejada de los equipos premium, pues en los últimos años hemos visto que está mucho más enfocada en la gama media, por lo que quizá este Motorola con lápiz táctil sea una forma de querer diferenciarse de otros modelos de gama media, pues esta es la gama más saturada del mercado, y siendo sinceros muchos equipos son básicamente una calca de otros.