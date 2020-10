Así se veía la Ciudad de México a todo color, en los años 30's

CIUDAD DE MÉXICO.- El sueño de viajar al pasado se vuelve más real gracias a la Inteligencia Artificial.



En redes sociales se ha comenzado a viralizar una serie de videos, originalmente en blanco y negro, pasados por una técnica muy sencilla: la colorización.



"Realmente es una tecnología al alcance de todos. Puedes tener conocimientos básicos. La técnica se hace con Inteligencia Artificial, es un programa para colorizar en lugar de que sea a mano", platica en entrevista para EL UNIVERSAL, Joaquim Campa Solé.



Padre de dos hijos y residente en Barcelona, Campa Solé relata que, durante el confinamiento obligado por la pandemia, se dedicó a hacer hilos en su cuenta de Twitter en los que publica sus trabajos de colorización.

Entre ellos, hay uno que muestra la calle Madero y Correos de México a finales de la década de 1930, en un ambiente citadino y relajado.



El hombre de 42 años es jefe de Recursos Humanos de una empresa de videojuegos en Barcelona y desde esa posición comenta que esta técnica no necesariamente es utilizada por artistas.



Con mínimos conocimientos de autoprogramación, con el código abierto y te encuentras videos en YouTube y ya está", dice sobre el proceso de colorización.



"La comunidad mundial puede usarla (la técnica) y realizar pruebas, se puede realizar desde una app", añade.



De hecho, comenta, la mayoría de quienes realizan videos como los que comparte en sus redes son aficionados de la historia y la tecnología, igual que él.



En México, Joaquim Campa solo ha visitado Quintana Roo; sin embargo, ha colorizado otras atracciones del país, como se aprecia en las distintas publicaciones en su cuenta personal de Twitter.



"Colorear el pasado de mi ciudad, Barcelona, de principios de siglo es lo que hago. No es un tema artesanal o artístico: sólo busco un video y lo coloreo. Hay muchos tratamientos, como el color, los frames por minuto, etc. Hay otros programas que mejoran otras partes del video, no solo el color", explica sobre otras formas de trabajar videos y fotografías en blanco y negro.