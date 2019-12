Así puedes ver las canciones que más escuchaste en Spotify durante el año

Spotify finaliza el año con la publicación de las clásicas playlists personalizadas que recogen los temas más escuchados por cada usuario a lo largo de los últimos doce meses. Este año, no obstante, la compañía sueca ha ido un paso más allá con la publicación, de forma simultánea, de una segunda playlist que también recoge los temas más escuchados por cada usuario desde 2010 hasta 2019.

Ambas playlist están disponibles a través de la aplicación de Spotify (para smartphones y ordenadores de escritorio) y son completamente personalizadas para cada usuario. La plataforma, además, acompaña estas dos listas de reproducción con una serie de stories similares a las de Instagram y Snapchat en las que recoge visualmente las estadísticas de uso más relevante de cada usuario –como los artistas más escuchados, el número de minutos que ha usado Spotify o las canciones más repetidas–.

Más allá de las listas personalizadas, Spotify también ha publicado las canciones y los artistas más escuchados tanto de 2019 como de los últimos diez años. En la app, además, también se pueden disfrutar los temas más escuchados en base a su género, el sexo del cantante se encuentran clasificados en base a géneros, la época del año, el tipo de canción… La plataforma incluso ha creado una playlist reconociendo a los artistas que fallecieron durante los últimos años, indica Hipertextual.

A nivel global, Post Malone ha sido el artista más stremeado de 2019, con más de 6.500 millones de reproducciones en todo el mundo. Justo en segundo lugar se encuentra Billie Eilish, la cantante norteamericana de 17 años, que ha recopilado un total de 6.000 millones de reproducciones. Y en el tercer lugar, según explica Spotify a través de un comunicado, se encuentra Ariana Grande, cuyo álbum thank u, next cosechó un gran éxito a nivel global.

En los últimos doce meses también destaca el álbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO de Billie Eilish, que se ha coronado como el más stremeado del año en Spotify. Respecto a canciones individuales, destacan Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes, Bad Guy de Billie Eilish y Sunflower de Post Malone y Swae Lee.