Así puedes bloquear artistas en Spotify

Spotify es el servicio de música en streaming más popular y usado del mundo. Tan grande es su popularidad e importancia que se ha permitido crear sus propios con ayuda de sus usuarios y la forma en la que interactúan con la música de los artistas en la plataforma.

Y aunque Spotify tienen muchas ventajas, también tiene algunos tropezones que de vez en cuando podrían hacernos pasar un mal rato, sobre todo si hay música que no soportas en lo absoluto.

Como bien saben, la aplicación utiliza algoritmos que utilizan tus gustos y reproducciones para recomendarte música nueva y crear playlist con artistas que pueden gustarte. Lo bueno de esto, es que cuando los algoritmos lo hacen bien, entonces la experiencia es increíble, pero cuando lo hacen mal pueden hacernos decir alguna grosería.

Si es el caso, y Spotify te ha puesto canciones de algún artista que odias o no toleras su música, entonces puedes bloquearlo para no volver a tener una experiencia similar. Y es que al bloquearlo no volverás a saber nada de dicho artista dentro de la aplicación, indica Unocero.

¿Cómo bloquear artistas?

Lo primero que debes saber es que de momento esta opción solo está disponible para usuarios de iOS y Android, así que los que utilizan el servicio en la versión web o de escritorio no van a poder bloquear artistas desde ahí.

Por otro lado, es importante mencionar que bloquear un artista no es lo mismo que reportarlo, opción que también está en el menú de opciones de la aplicación.

Una vez dicho esto puedes bloquear a un artista siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación de Spotify y busca el artista que quieres bloquear.

Entra a su perfil en Spotify y presiona sobre el menú de opciones, es decir, sobre los 3 puntos verticales que aparecen a un lado de la opción “Seguir”.

Ahí veras una opción que dice “No reproducir”, o, “No escuchar a este artista”, dependiendo de qué sistema operativo utilices. Presiona sobre dicha opción y el artista quedará bloqueado y no volverás a escuchar su música en ninguna radio o playlist.

Toma en cuenta que es imposible bloquear géneros, y que bloquear un artista no significa que no puedes reproducir su música manualmente. De hecho, puedes bloquear o desbloquear un artista cuantas veces quieras.