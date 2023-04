Así funciona el mapa interactivo que lanzó NASA para poder viajar por el espacio

Con el fin de brindar a los usuarios y a cualquier otra persona interesada en aprender más sobre el espacio y el sistema solar una experiencia inmersiva, la NASA crea un mapa interactivo que es fácil de usar y accesible intuitivamente a través de su portal web en computadoras y dispositivos móviles.

Conocido como Eyes on the Solar System, con este mapa en particular el usuario podrá viajar por el espacio, visitar varios planetas, el Sol e incluso conocer el estado de varias misiones de la NASA, haciendo clic en el enlace.

De esta forma, basta con ingresar al portal y acceder al mapa del Sistema Solar, visualizando primero un mapa con los principales planetas que lo componen, para luego agregar otros elementos astronómicos, tales como.

Se pueden ver los 220 planetas y lunas que hay en el espacio, además de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

Cometas: se pueden observar 9 cometas diferentes en este mapa

Hay un total de 60 cuerpos de esta categoría identificados en el mapa, incluidos planetas enanos y asteroides.

Naves espaciales: puede ver 143 naves espaciales diferentes de las misiones de la NASA, incluidas Perseverance, Juno y Voyager 1.



El usuario puede leer más detalles sobre el cuerpo celeste o la misión de la NASA haciendo clic en el panel de información que aparece cada vez que hace clic en uno de los elementos del mapa. Por ejemplo, al hacer clic en el Sol, se revela información sobre cómo es una estrella caliente llena de gases brillantes que mantiene el sistema solar en su lugar al atraer todo, desde los planetas más grandes hasta las partículas de desechos más pequeñas, a su órbita.

Del mismo modo, al seleccionar el Sol, puede ver los objetos cercanos, así como las misiones que se han enviado para estudiar la órbita de esta estrella. También puede comparar el tamaño del Sol con otras estrellas seleccionando otras estrellas.

El aspecto más ventajoso de este mapa es que cada componente está posicionado de manera realista porque es una representación en vivo de todo lo que ocurre alrededor del Sol.