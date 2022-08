Así fue el espectacular show de drones de 'Pokémon Go' en Japón

A inicios de julio, Pokémon GO celebró su sexto aniversario con varios eventos, promociones y espectáculos nocturnos, uno de ellos fue el show de luces en Japón que realizó usando drones; sin embargo, los que no estuvieron presentes tuvieron que esperar varios días para disfrutarlo, pues no fue hasta hace unos días que se hizo público para todo el mundo.

Aunque fue el 6 de julio que el videojuego de realidad aumentada cumplió seis años de su lanzamiento, las celebraciones conmemorativas continuaron todo el mes. De hecho, el tradicional show de drones se hizo hace apenas una semana.

En el espectáculo de drones proyectado en el cielo de Japón se recrearon personajes, símbolos y otras imágenes alusivas a la franquicia de Pokémon.

Al inicio los drones se unieron para dar forma a la Pokebola, que se convirtió en el planeta Tierra y junto a él apareció la silueta de Pikachu. Mientras de fondo se escuchaba la banda sonora que ha ambientado tanto los videojuegos como la serie de la historia, indica Milenio.

Después, los vehículos aéreos dieron forma a otros pokémon y recrearon figuras inspiradas en los primeros videojuegos de la franquicia. Los drones cambiaban de colores según los personajes o símbolos que aparecían en el cielo.

El evento fue compartido el 24 de julio de este año por la app de Niantic, la desarrolladora de Pokémon Go, pero no fue hasta el domingo que se hizo público para fans de todo el mundo. Los organizadores decidieron usar 600 drones en referencia a los seis años que se cumplieron del nacimiento del videojuego.