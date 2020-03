Artistas luchan contra la tecnología de reconocimiento facial

LONDRES.- Los fundadores del Dazzle Club , un grupo de artistas creado el año pasado para crear conciencia sobre el uso creciente de la tecnología de reconocimiento facial.

El grupo realiza caminatas silenciosas mensuales por diferentes partes de Londres para crear conciencia sobre la tecnología, que según dicen se está utilizando para la "vigilancia desenfrenada". Otras preocupaciones incluyen su falta de regulación, inexactitud y cómo afecta los espacios públicos.

Unas 19 personas asistieron al evento más reciente en el vecindario de Shoreditch en el este de Londres, y cualquiera puede participar en los paseos, en los que los participantes tienen que pintarse la cara con un estilo llamado CV Dazzle.

La técnica, desarrollada por el artista e investigador Adam Harvey , tiene como objetivo camuflar los sistemas de detección facial, que convierten las imágenes de caras en fórmulas matemáticas que pueden ser analizadas por algoritmos. CV Dazzle, donde CV es la abreviatura de visión por computadora, utiliza diseños de inspiración cubista para frustrar la computadora, dijo Rowlands.

Una técnica similar se utilizó ampliamente en la Primera Guerra Mundial para camuflar los barcos navales británicos y confundir a los oponentes sobre el rumbo o la ubicación real de los barcos.

Para comprobar que sus diseños funcionan, utilizan la función de detección de rostros simple en las cámaras de sus teléfonos inteligentes.

"Puedo ver que estoy oculto, no me está detectando", dijo Rowlands, revisando su teléfono para ver que su rostro no tiene un cuadrado alrededor.