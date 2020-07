Aquí hay un primer vistazo al nuevo emoji que llegará a iOS y Android a finales de este año

El día de ayer fue el Día Mundial del Emoji, y muchos sitios mostraron un adelaton de todos los nuevos emojis que llegarán a distintas aplicaciones para teléfonos inteligentes a finales de este año. Emojipedia ha compilado algunos de los diseños de emoji para iOS y Android, y 9to5Google tiene algunos detalles adicionales sobre los diseños que vienen específicamente para Android.

A continuación, puede ver la versión de Apple de algunos de los nuevos emoji: un ninja, un signo de todo género, una moneda (que tiene "The Crazy Ones" en relieve en la parte superior, una referencia furtiva a los famosos anuncios "Think Different" de Apple), té de burbujas, un dodo y una piñata. También hay un par de pulmones, así como un emoji que Unicode ha llamado un "corazón anatómico" para diferenciarlo del emoji de corazón tradicional.

Ah, y también hemos visto por primera vez la versión de Apple del nuevo emoji "dedos pellizcados". Emojipedia señala que muchos usuarios rápidamente la llamaron la "Mano italiana" cuando se anunció por primera vez, pero BBC News tiene un resumen de los muchos significados interesantes que tiene el signo de la mano en todo el mundo.

Google, por su parte, dice que ha pasado mucho tiempo en sus emoji animales este año, según informes de Google 9to5, y hay buenas noticias para cualquiera que sea fanático del diseño de tortuga ahora clásico de Google de 2013. La versión de Google de la humilde tortuga ha entrado una dirección diferente estos últimos años, pero ahora Emojipedia nota que está volviendo a sus raíces junto con la rana, el pollito y la cara de cerdo.

A pesar de la dirección de dibujos animados que Google está tomando para muchos de sus emoji animales, la compañía dice que está trabajando con el Acuario de la Bahía de Monterey y el Zoológico Victoria Bug para dar a sus animales un "aspecto más auténtico". Finalmente, algunos de los emoji de Google están siendo rediseñados para que se vean mejor mientras usan el modo oscuro de Android. Vea más en 9to5Google.

Además de presentar sus nuevos diseños de emoji, 9to5Google señala que Google también está implementando su nueva barra de emoji de acceso rápido más ampliamente, lo que brinda a los usuarios de Gboard una forma más conveniente de acceder a sus emoji de uso frecuente en lugar de tener que abrir el menú de emoji específico.

Unicode anunció los 117 emoji de este año en enero, que incluyen 62 nuevas incorporaciones, así como 55 nuevas variantes de género y tono de piel. Normalmente obtienen un amplio lanzamiento en la segunda mitad del año a medida que se implementan nuevas actualizaciones de sistemas operativos móviles, pero 9to5Google señala que ya puede ver y enviar algunos de los nuevos diseños de Android si está ejecutando Android 11 Beta y el último Gboard avance.