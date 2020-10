Aprovecha al máximo como un experto en el Prime Day 2020 con estos tips

El próximo 13 de octubre comenzará a primera hora del día el Prime Day 2020, el cual tuvo que ser retrasado debido a la pandemia, por lo que el evento de ofertas más importante de Amazon en el año será el 13 y 14 de octubre, por lo que tendrás 48 horas de promociones exclusivas para miembros Prime, así que, si quieres comprar de forma inteligente, aquí tienes algunos consejos.

1- Si no eres Prime este es el momento de hacerlo

El Prime Day es un evento exclusivo para miembros Prime, por lo que únicamente los usuarios que pagan la membresía tienen derecho a disfrutar de las ofertas. Si nunca has probado Prime puedes tener un mes gratis suscribiéndote desde este enlace, pero si ya habías probado Prime antes y quieres disfrutar de las ofertas, te recomendamos que te suscribas al plan mensual por 99 pesos, de esta forma puedes cancelar tu suscripción el próximo mes si es que solo querías aprovechar las ofertas del Prime Day, pues te vas a ahorrar mucho más de lo que cuesta la membresía de un mes con todas las ofertas disponibles.

2- Antes de comprar verifica todas las promociones disponibles

El Prime Day no solo se trata de precios más bajos o descuentos, pues año con año hay promociones que si no prestas atención a ellas las vas a desaprovechar. Hasta el momento en el que estamos redactando esta nota no sabemos qué promociones habrá para este Prime Day 2020, pero basándonos en años anteriores podemos decir que es muy probable que haya algunas promociones bancarias con algún porcentaje de descuento dependiendo el monto de tu compra.

Asimismo, es probable que muchos departamentos cuenten con promociones 2×1 o con regalos especiales, así que presta atención a todas las promociones. Las promociones bancarias para descuentos especiales, 2X1 y meses sin intereses siempre aparecen en la pestaña de “Promociones” de Amazon que puedes consultar en este enlace, así que lo primero que deberías hacer es checar estas promociones antes de hacer una compra.

Decimos esto porque normalmente estas promociones requieren que incluyas un código antes de pagar, y si no incluyes este código en el proceso no se aplicará la promoción, así que revisa muy bien que los productos que quieres comprar participen en la promoción y que tengas la tarjeta bancaría correcta, indica Unocero.

3- Las ofertas se acaban rápido

Algunas ofertas tienen un inventario limitado, y es probable que las más atractivas se terminen en cuestión de minutos, por lo que te recomendamos que empieces a revisar las ofertas desde el primer minuto del 13 de octubre, es decir a la media noche, pues muchas veces algunos productos se ofrecen con un descuento tan atractivo que se agotan en minutos y no vuelven a estar disponibles otra vez.

4- Checa que las ofertas sí sean ofertas

Hace poco tiempo les enseñamos cómo consultar que una oferta en Amazon sí es en verdad una oferta, pues con todo y Prime Day puede que un precio bajo no sea el más bajo de este producto, lo que significa que más adelante podrías incluso encontrarlo a un precio mucho más económico.

Claro que aquí tendrás que evaluar si te conviene más comprarlo en el Prme Day a pesar de que no tenga su precio más bajo porque combinado con otras promociones tendrá un descuento atractivo, o si prefieres esperar a comprar ese producto más adelante.

Si quieres saber cómo consultar si una oferta es real en Amazon puedes hacerlo desde aquí.

5- Ve llenando tu lista de deseos

La última recomendación es que antes de comprar de forma impulsiva ya vayas revisando qué productos necesitas o te gustaría comprar, agrégalos a tu lista de deseos y consulta su precio y promociones en el Prime Day, si consideras que no han bajado lo suficiente o que las otras promociones de meses sin intereses o descuentos por montos de compra no te convienen, entonces mantén eses productos en tu lista de deseos y espera para comprarlos hasta después, total, todavía falta el Buen Fin y Navidad.