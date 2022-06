Aprende a ocultar fotos y videos de la galería de tu celular

Si acostumbras tomar fotografías o grabar videos con tu celular, habrás notado que es muy difícil ocultarlos, debido a que todo el contenido multimedia almacenado en la memoria interna del celular aparecerá cuando accedas a la galería. Sin embargo, hay un método que permite ocultar todos esos archivos de cualquier extraño que tome tu teléfono sin tu permiso.

Los celulares que funcionan con el sistema operativo Android permiten que los usuarios creen una carpeta privada, donde podrán guardar cualquier imagen, video, entre otros archivos, y estos no podrán ser visibles de una forma tan sencilla. El único requisito es tener un gestor de descargas instalado en tu celular, indica La República.

Generalmente, los teléfonos Android vienen con un gestor de descargas desde fábrica, no obstante, hay ciertas marcas que no lo incluyen. Si tu smartphone no lo tiene, puedes visitar Google Play Store y descargar ES File Explorer u otro parecido. Después tendrás que seguir estos sencillos pasos:

1. Entra al gestor de descargas que tienes en tu teléfono y crea una carpeta nueva

2. En dicha carpeta deberás meter todas las fotos, videos, música, entre otros archivos que desees esconder

3. Cambia el nombre de la carpeta y ponle “.nomedia” (sin comillas)

4. Todo lo que hay en el interior de esa carpeta estará oculto y verlo será muy difícil.

Para ver los archivos de una carpeta privada, sigue estas instrucciones:

Ingresa nuevamente al gestor de archivos de tu smartphone

En los ajustes busca la opción Mostrar archivos ocultos o Mostrar archivos de medios ocultos

Por defecto, esta opción aparecerá desactivada, tienes que habilitarla

Al hacerlo, la carpeta “.nomedia” que creaste aparecerá y podrás ver los archivos que guardaste.

Con información de La República.