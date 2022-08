Aprende a cambiar tu nombre en TikTok

Cuando empiezas a usar TikTok, se te solicita un nombre de perfil y un nombre de usuario. Sin embargo, si has estado usando TikTok por un tiempo, no sería inusual decidir cambiar uno o ambos.



Esto puede deberse a que tal vez utilizaste tu nombre real y no sabías al principio que dicho dato se haría público, o quizá el nombre que elegiste originalmente ya no es el adecuado para el tipo de contenido que vas a publicar o simplemente decidiste que quieres ser conocido por algo más emocionante.

Cualquiera que sea el caso, es simple cambiar el nombre de perfil o el nombre de usuario. (En TikTok, el nombre de usuario es el que está precedido por un signo @), indica El Universal.

Las instrucciones a seguir son las siguientes: