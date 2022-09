Aprende a borrar correos de Gmail en tu teléfono rápidamente

Gmail es el servicio de correo electrónico que más usaban millones de personas, tanto en Android como en iOS, para mandar mensajes del trabajo, la escuela o de índole personal. Uno de los métodos permite borrar correos desde las notificaciones del celular en un solo paso.

En Gmail recibimos constantemente correos de compañeros del trabajo, amigos de la universidad u ofertas de empleo. No obstante, a nuestra bandeja de entrada también llegan mensajes de publicidad que no queremos o de personas que no conocemos. En esos casos, lo ideal es borrarlos imediatamente.

A diferencia de la versión web, Gmail para móviles tiene una serie de funciones que vienen activadas por defecto. No obstante, el servicio de correo electrónico nos permite cambiarlas a nuestro gusto y sin tener que descargar apps de terceros.

Las notificaciones de Gmail que aparecen en el teléfono, al desplegarlas, nos dan la posibilidad de archivar o de responder el mensaje que nos acaba de llegar. No obstante, más útil sería si estos botones nos ayudarían a borrar correos que no nos interesan.

Para activar el método que nos ayudará a borrar mensajes spam, publicitarios o que no nos interesan, debemos seguir estos pasos:

Abre Gmail en tu teléfono móvil Abre el menú de la barra lateral izquierda Desplázate hacia la zona inferior y pulsa sobre Ajustes Se abrirá un nuevo panel, y en él tendremos que seleccionar Ajustes generales Al ingresar al menú de ajustes generales encontraremos la opción "Acción de notificación predeterminada" Da clic sobre Acción de notificación predeterminada y elige la opción "Eliminar"

Ya podrás eliminar correos de Gmail desde las notificaciones.