Apple y Google utilizarán teléfonos para el seguimiento de infecciones de coronavirus

Apple y Google alimentaron las esperanzas de la promesa de la tecnología digital contra un asesino invisible de rápido movimiento, al anunciar un esfuerzo conjunto para ayudar a las agencias de salud pública de todo el mundo a aprovechar los teléfonos inteligentes para contener la pandemia COVID-19.

El nuevo software que las compañías planean agregar a los teléfonos facilitaría el uso de la tecnología inalámbrica Bluetooth para localizar personas que puedan haber sido infectadas por portadores de coronavirus. La idea es ayudar a los gobiernos nacionales, estatales y locales a implementar aplicaciones para el llamado "rastreo de contactos" que se ejecutará en iPhones y teléfonos Android por igual.

La tecnología funciona aprovechando las señales Bluetooth de corto alcance. Usando la tecnología Apple-Google, las aplicaciones de rastreo de contactos recopilarían un registro de otros teléfonos con los que se acercaron.

Dichos datos pueden usarse para alertar a otras personas que podrían haber sido infectadas por portadores conocidos del nuevo coronavirus, generalmente cuando los propietarios de los teléfonos han instalado las aplicaciones y acordaron compartir datos con las autoridades de salud pública.

Los desarrolladores ya han creado tales aplicaciones en países como Singapur y China para tratar de contener la pandemia. En Europa, la República Checa dice que lanzará una aplicación después de Pascua. Gran Bretaña, Alemania e Italia también están desarrollando sus propias herramientas de rastreo.

Todavía no se han anunciado aplicaciones de este tipo en los Estados Unidos, pero el gobernador Gavin Newsom de California dijo el viernes que los funcionarios estatales se han puesto en contacto con las compañías mientras analizan cómo reabrir y levantar los pedidos de quedarse en casa.

"Estábamos hablando por teléfono esta mañana, por ejemplo, con Apple", dijo en una conferencia de prensa.

Los activistas de la privacidad y las libertades civiles han advertido que las aplicaciones deben diseñarse para que los gobiernos no puedan abusar de ellas para rastrear a sus ciudadanos. Apple y Google dijeron en un raro anuncio conjunto que la privacidad y seguridad del usuario están integradas en el diseño de su plan.

La tecnología podría servir como un punto intermedio hasta que haya pruebas generalizadas para el nuevo coronavirus, que en los EE. UU. Sigue siendo limitado después de los problemas de producción y la coordinación federal limitada de la producción y distribución de las pruebas.

"No es un reemplazo por tener pruebas generalizadas, lo que sería más preciso", dijo Tiffany Li, profesora de derecho visitante en la Universidad de Boston que estudia privacidad y tecnología. "Pero claramente tenemos una gran escasez de pruebas".

El seguimiento de la señal de Bluetooth, ya que Google y Apple planean usarlo, puede proteger la privacidad mucho mejor que otras opciones, como GPS o datos de ubicación basados en la torre celular, que permiten a las autoridades centralizadas acceder a la información.

Pero Li señaló que aún podría generar numerosas alertas erróneas, por ejemplo, si alguien estuviera con el equipo de protección completo o en un departamento adyacente mientras estuviera físicamente cerca de una persona infectada.

Pam Dixon, directora ejecutiva del World Privacy Forum, dijo que una conversación con la directora senior de privacidad global de Apple, Jane Horvath, le aseguró que la iniciativa protegerá la privacidad de las personas.

La información confidencial permanecerá en los teléfonos individuales en forma encriptada, no se recopilarán datos de identificación personal, y las agencias de salud pública, no las empresas de tecnología, manejarán las alertas, según el documento informativo visto por The Associated Press. Dice que los datos de ubicación de los usuarios no se utilizarán y que la identidad de las personas que pueden haber sido infectadas estará protegida por encriptación y balizas de identificación anónimas que cambian con frecuencia.

"Creo que se han ocupado de algunos de los problemas realmente grandes", dijo Dixon, y señaló que las compañías dicen que pueden apagar el sistema cuando ya no sea necesario. "El gobierno no va a tener información de identidad de aquellos que resulten positivos".

Cuando se le preguntó sobre el esfuerzo de Google-Apple en su rueda de prensa diaria, el presidente Donald Trump lo calificó de "muy interesante", pero expresó su preocupación porque "mucha gente se preocupa por la libertad de una persona". Vamos a echar un vistazo a eso ".

Los expertos en seguridad señalan que la tecnología por sí sola no puede rastrear e identificar efectivamente a las personas que pueden haber sido infectadas por los portadores de COVID-19. Dichos esfuerzos requerirán otras herramientas y equipos de trabajadores de la salud pública para localizar personas en el mundo físico. En Corea del Sur y China, tales esfuerzos han incluido el uso de tarjetas de crédito y registros de transporte público.

En general, los epidemiólogos dicen que el rastreo de contactos no será efectivo sin pruebas ampliamente disponibles. En la República Checa, el plan es que los soldados realicen pruebas; los estudiantes de medicina han sido capacitados para llamar a los centros de atención al personal para notificar a las personas con alto riesgo de infección.

La aplicación checa utilizará tecnología Bluetooth y datos de geolocalización de operadores y bancos inalámbricos para crear "mapas de memoria" que tracen el movimiento de personas infectadas. Eso los ayudará a identificar a otros con los que se acercaron en los cinco a 10 días anteriores a la prueba positiva.

La esperanza es aislar rápidamente a las personas que puedan verse afectadas para que el virus pueda ser contenido y se relajen las restricciones de movimiento. La aplicación se basa en una popular aplicación de mapeo de ubicación celular utilizada por uno de cada 10 checos, que suman 10 millones.

La solución Google-Apple también será voluntaria, o voluntaria, pero con protecciones de privacidad mucho mayores, algo que la Comisión Europea especificó como un requisito central de cualquiera de estas aplicaciones en una recomendación de política esta semana para el bloque de 27 naciones.

Dada la gran necesidad de un seguimiento de contactos efectivo, una herramienta que los epidemiólogos han empleado durante mucho tiempo para contener brotes de enfermedades infecciosas, Google y Apple implementarán sus cambios en dos fases. En mayo, lanzarán un software que admitirá aplicaciones de salud pública para teléfonos Android e iOS. En los próximos meses, también construirán la funcionalidad directamente en los sistemas operativos subyacentes del teléfono.

El viernes, las compañías publicaron especificaciones técnicas preliminares para el esfuerzo, que llamaron "Rastreo de contactos para preservar la privacidad".