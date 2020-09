Apple y Google anuncian en EU un nuevo sistema de notificaciones por coronavirus

Las empresas tecnológicas Apple y Google informaron este martes que están mejorando sus desarrollos informáticos para ubicación y advertencia a personas que posiblemente estuvieron expuestas a la Covid-19, informó el diario estadounidense The Washington Post.

De esta manera, las autoridades sanitarias, en un principio de Maryland, Nevada, Virginia, y Washington, D.C. podrán enviar archivos a estas dos empresas tecnológicas para que estas puedan activar sistemas para informar a los usuarios de posibles riesgos.

Los usuarios de este sistema, que se denomina Exposure Notifications Express, previamente deben aceptar utilizarlo. Sin embargo, no será necesario descargar una nueva app sino solamente actualizar el sistema operativo de los smartphones.

De esta manera, se busca eliminar la lenta adopción de este tipo de aplicaciones que envían una alerta a los usuarios que probablemente estuvieron en contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con el coronavirus. Este tipo de desarrollos se basan en la utilización de georreferenciación y usan bluetooth para la “comunicación” entre teléfonos cercanos.

Según el citado diario estadounidense, Jeffrey Kahn, director del Instituto de Bioética Johns Hopkins Berman dijo que esto es una mejora para quienes han estado estudiando el uso de la tecnología para paliar el virus y que anteriormente se encontraban con la problemática de que se debían crear y pedir descargar aplicaciones.

Dijo que esto puede ayudar a acelerar la adopción, pero no debe considerarse una fórmula mágica. “Probablemente todavía no está dando el servicio que todos los intereses que la salud pública querría, pero es mejor que nada”, dijo Kahn a The Washington Post.

Esta noticia no es aislada, ya en mayo se anunció que Apple y Google estaban trabajando en conjunto para desarrollar un software de seguimiento de posibles casos de coronavirus con el fin de notificar a usuarios expuestos.

Asimismo, otros desarrolladores crearon apps al respecto. Sin embargo, “citando preocupaciones sobre la privacidad y el potencial agotamiento de la batería, Apple y Google se negaron a dar acceso especial a las agencias de salud pública con el fin de rastrear contactos”, refirió el diario.

Notificaciones al alcance de todos

“El anuncio del martes, dijeron las compañías en una conferencia telefónica conjunta, puede ayudar a acelerar la adopción al permitir que los estados participen sin crear aplicaciones personalizadas”, divulgó The Washington Post.

Y es que, para utilizar este nuevo sistema, las personas que decidan participar y que vivan en los estados anteriormente señalados en los que se iniciará con este proyecto, en un principio recibirán una notificación emergente que les solicitará que se inscriban en el programa.

Posteriormente, se les pedirá que sigan unos sencillos pasos para dar permisos para compartir información recopilada por el Bluetooth de su teléfono para que, si entran en contacto con alguna persona que participe en este programa y haya dado positivo a la Covid-19, se les envíe la notificación.

Si una persona da positivo por el virus, las agencias de salud pública participantes le dan a la persona un número único. Cuando se ingresa al sistema, otros participantes que han entrado en contacto con esa persona pueden ser notificados”, explicó The Washington Post.

Pero acotó: “los expertos e investigadores en salud pública han dicho que para marcar la diferencia en la propagación del virus, las tasas de adopción de la herramienta de notificación de exposición tendrían que ser altas, con hasta un 60 por ciento de la población participando”.

Sin embargo, el citado medio dijo que en una conferencia telefónica, los funcionarios de las empresas tecnológicas cuestionaron esas afirmaciones. “Dijeron que las tasas de adopción mucho más bajas aún reducirían la propagación del virus y promocionaron el éxito del software en Irlanda. En un ejemplo, un hombre irlandés fue diagnosticado con el coronavirus después de recibir una notificación de exposición de Apple y Google, dijeron las compañías”.