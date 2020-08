Apple presenta sus resultados del tercer trimestre

Apple ha presentado este jueves los resultados trimestrales correspondientes al tercer periodo de su año fiscal. Estos corresponden a los meses comprendidos entre abril y junio, ambos inclusive. Como tal, abarcan en 2020 uno de los periodos más complejos para el mundo y los negocios en mucho tiempo, con la crisis del coronavirus (Covid-19) pronunciándose especialmente durante este tiempo.

A Apple le ha afectado de manera particular en relación a sus puntos de venta físicos y de producción. En el caso de los primeros, la firma ha tenido que cerrar sus tiendas en varios lugares del mundo, con algunas de ellas permaneciendo aún no operativas. La fuerte presencia con la que cuentan sus canales online, no obstante, parece haber contribuido a paliar la clausura de las mismas.

De igual modo, el confinamiento derivado por la pandemia habría contribuido de manera positiva al aumento de usuarios en los servicios de la empresa. Un hecho que, junto a los recientes estrenos de Apple TV+, podría haber supuesto un importante incremento anual en esta categoría. Por el momento, la tecnológica no ofrece datos desglosados por categoría de servicio.

El iPhone SE como reactivo

En total, Apple ha generado unos ingresos de 59.700 millones de dólares, superando totalmente las expectativas. Supone un 11 % de diferencia respecto al mismo periodo del año anterior.

El reparto entre las diferentes categorías que componen las divisiones de la firma queda de la siguiente forma:

iPhone: 25.418 millones de dólares.

Mac: 7.079 millones de dólares.

iPad: 6.582 millones de dólares.

Wearables, hogar y accesorios: 6.450 millones de dólares.

Servicios: 13.156 millones de dólares.

Este tramo del año queda marcado, de manera usual, por la ausencia de nuevos lanzamientos de producto. En esta ocasión, no obstante, se recogen en la horquilla las ventas de dos nuevos integrantes en llegar a la oferta de la firma: el iPad Pro con sensor LiDAR y el renovado iPhone SE. Apple afirma que que los dispositivos activos han alcanzado un nuevo máximo histórico.

Paralelamente, este es el mejor tercer trimestre fiscal de la historia para los Mac. Nunca antes la empresa había ingresado tanto con sus ordenadores en este periodo del año.

Sería el último, precisamente, uno de los causantes de haber contenido en cierto modo el nivel de ventas de la gama de smartphones de la tecnológica. Con una industria que se ha visto muy resentida al respecto a nivel global, son varios los reportes que sitúan al terminal de precio contenido de Apple como un excelente generador de ventas.

Al respecto, Tim Cook, CEO de la compañía, ha declarado: "Este trimestre récord de Apple durante junio fue impulsado por un crecimiento de dos dígitos en Productos y Servicios, como por el crecimiento en cada uno de nuestros segmentos geográficos. En tiempos de incertidumbre, este rendimiento es un testimonio del importante papel que juegan nuestros productos en la vida de nuestros clientes y de la incesante innovación de Apple".

Otro trimestre particular para los Servicios de Apple

Como se comentaba unas líneas más arriba, este ha sido un periodo en el que la división de Servicios ha logrado generar especial tracción. Como evidencia la gráfica de crecimiento de la parte inferior, es una de las categorías más prometedoras para Apple junto a Wearables, hogar y accesorios (donde se incluyen productos como el Apple Watch o los AirPods).

En este caso, la diferencia anual de los ingresos en Servicios es de un 14,8 %, aunque sorprende que sea el primer trimestre en el que su crecimiento cae ligeramente (1,4 % menos respecto al Q2 de 2020). El apartado de los wearables, por su parte, cosecha un 16,7 % de avance. Esto queda enmarcado, de nuevo, en una situación en la que Apple ha intentando reforzar todo lo posible su apuesta por el contenido en TV+, plataforma a la que necesita comenzar a agregar un mayor número de suscriptores, indica Hipertextual.

Con el trimestre presente aún por dilucidar, este año no se recogerá en el cuarto periodo fiscal de Apple ningún tipo de ventas relativas a los nuevos iPhone, que acostumbran a ser puestos a la venta a finales de septiembre. Los reportes más recientes apuntaban hacia un más que posible retraso debido a los efectos relativos a la crisis del coronavirus, y Apple lo confirmaba posteriormente en su conferencia con accionistas tras la presentación de sus cuentas.

No obstante, aunque el iPhone 12 pudiera llegar más tarde de lo esperado, Apple estaría planeando una serie de renovaciones otras de sus líneas de hardware, como los iMac. Se desconoce, eso sí, cuándo podrían ver la luz estas nuevas máquinas.