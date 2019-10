Apple ofrece reparar gratis los iPhone 6s que no encienden

Apple anunció un nuevo programara para reparar, de manera totalmente gratuita, los iPhone 6s y 6s Plus que no encienden. Los de Cupertino reconocieron que uno de los componentes del terminal no está funcionando correctamente, por lo que debe ser reemplazado. Sin embargo, no especificaron cuál es la pieza involucrada en el problema.

Es importante mencionar que el programa solo aplica para los modelos fabricados entre octubre de 2018 y agosto de 2019, de lo contrario no son elegibles, indica Hipertextual.

Si deseas saber si tu dispositivo puede acceder al programa de reparación, puedes entrar en el siguiente enlace e ingresar el número de serie de tu equipo. Apple te dará una respuesta rápidamente.

Si tu teléfono se encuentra entre los afectados, puedes buscar un centro autorizado de servicio y agendar una visita. De igual manera es posible establecer contacto con el soporte técnico de Apple a través de un chat o llamada telefónica. Recuerda realizar un respaldo de tu información en iCloud antes de entregar el equipo para su respectiva reparación.